Khám phá hệ thống màn hình LED cảnh báo ùn tắc giao thông ở Hà Nội

ANTD.VN -Hệ thống các màn hình LED liên tục hiển thị thông tin giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, tai nạn, hướng dẫn phân luồng... Như vậy đến nay, toàn Hà Nội đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy điều hành giao thông, giám sát tình hình giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời góp phần giải quyết 5 "điểm nghẽn" của thành phố như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...