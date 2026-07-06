Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách thức, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

ANTD.VN - Chiều nay (6-7), CATP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946/ 12-7-2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Lễ kỷ niệm vinh dự được đón đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và tôn giáo đến dự và chúc mừng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội; các học viện, nhà trường CAND; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo CATP; thân nhân nguyên lãnh đạo CATP, thân nhân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các đơn vị An ninh CATP Hà Nội qua các thời kỳ và đông đảo CBCS lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô.

Hào khí quá khứ tiếp bước tương lai

Bằng ngôn ngữ âm nhạc đầy sáng tạo, từ những ca khúc đi cùng năm tháng hào hùng đến các giai điệu văn hóa truyền thống, Lễ kỷ niệm được mở ra với không gian văn hóa, đi theo dòng chảy lịch sử 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân…

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và các đồng chí lãnh đạo đến dự Lễ kỷ niệm

Những ngôn ngữ mềm mại mà mạnh mẽ thay cho lời biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với những cống hiến to lớn, những hy sinh thầm lặng mà hiển hách, vẻ vang của lực lượng lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ; cùng ôn lại truyền thống hào hùng, tiếp tục khẳng định những giá trị trường tồn, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, khát vọng và trách nhiệm của lực lượng An ninh nhân dân.

Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP trình bày nêu rõ, ra đời từ những ngày đầu của nền độc lập dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan triển lãm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tiến bước cùng Thủ đô

Cùng với sự trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân cả nước, lực lượng An ninh Công an Thủ đô luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Hà Nội nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên mọi lĩnh vực công tác, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh đối ngoại; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Thủ đô phát triển bền vững.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP trình bày diễn văn tại buổi lễ

Thủ đô bước vào thời điểm chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển với tầm nhìn 100 năm, phấn đấu trở thành thành phố “văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái”, Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Thấm nhuần quan điểm “an ninh để phát triển kinh tế - xã hội”, “phát triển kinh tế - xã hội để củng cố tiềm lực an ninh”, lực lượng An ninh Công an Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự; qua đó, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, làm nền tảng để thu hút nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Hào sảng, hào hoa ngôn ngữ nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 80 năm qua, đã có 8 lượt tập thể, 7 lượt cá nhân của lực lượng An ninh Công an Thủ đô được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng huân, huy chương và các phần thưởng cao quý khác.

Nhiều đồng chí trưởng thành từ lực lượng giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính trị, nhiều sĩ quan cấp tướng, giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND và CATP. Những phần thưởng, thành tựu và chiến công của lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã đóng góp chung vào những chiến công của CATP vinh dự được 4 lần phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.