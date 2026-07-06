Đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã thông tin, chiều nay (6-7), CATP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô.

Góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển Thủ đô

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Thắng đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng nêu rõ đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội lớn. Để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị Công an Thủ đô, lực lượng An ninh Công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia; chủ động nắm chắc, nhận diện, dự báo sát tình hình từ xa, từ cơ sở; luôn là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Tập trung tham mưu, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, an ninh nông thôn - đô thị… làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; tham mưu hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, các sở, ngành thành phố, các phường, xã trong công tác bảo đảm an ninh Quốc gia; chủ động, kịp thời phòng ngừa, giải quyết, xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh.

Đồng chí Trần Đức Thắng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP biệt phái đến Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP

Tiếp tục làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Tập trung nguồn lực, tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, lực lượng An ninh Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng an ninh phải dựa vào dân, lắng nghe dân, lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân làm mục tiêu cao nhất cho mọi hành động.

Đồng chí Trần Đức Thắng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba cho các cá nhân

“Thành ủy, HĐND, UBND thành phố sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an Thủ đô nói chung, lực lượng An ninh Công an Thủ đô nói riêng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình” - đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là dịp để chúng ta tự hào về quá khứ vinh quang, đồng thời cũng là dịp để củng cố niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm hành động đối với những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

“Tôi tin tưởng rằng, Công an Thủ đô, lực lượng An ninh Công an Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô” - đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Khẳng định vị trí Công an Thủ đô Anh hùng, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực công tác

Trân trọng cảm ơn những ý kiến, chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong phát biểu đáp từ đã khẳng định, đất nước đang có những bước chuyển mình lịch sử, Hà Nội với vị thế, vai trò và sứ mệnh là Thủ đô, là trái tim, động lực của đất nước cũng đứng trước những bước ngoặt trong sự phát triển, đặt ra những yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng An ninh Công an Thủ đô.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP

Thay mặt toàn thể lãnh đạo, tướng lĩnh, CBCS Công an Thủ đô, lực lượng An ninh Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng hứa với lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP về công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Quốc gia.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội không có điều kiện, cơ hội để rút kinh nghiệm, nhất là về công tác an ninh”. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, từ bên ngoài địa bàn; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược; tham mưu kịp thời, hiệu quả với Bộ Công an, thành phố về các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn nguyên thủ, khách quốc tế, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh Công an Thủ đô trong nhiệm vụ kiến tạo, giữ vững môi trường ổn định, làm tiền đề để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế, nhân dân Thủ đô được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; xây dựng Thủ đô xứng đáng là trái tim của cả nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ

Đẩy mạnh trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong công tác của lực lượng an ninh; nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu về an ninh trên địa bàn Thủ đô; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, an ninh mạng. Nhận diện, đánh giá kịp thời, dự báo sớm và chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các biện pháp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; huy động sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đối với lực lượng An ninh Công an Thủ đô. Xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân phù hợp với tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân

Tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ an ninh có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng; năng lực nghiệp vụ, trình độ pháp luật, khoa học công nghệ, ngoại ngữ tốt, có khả năng làm việc ở môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.