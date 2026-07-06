Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Chủ tịch Tập đoàn Yamato (Nhật Bản)

ANTD.VN - Chiều 6/7/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yamato (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Bộ Công an.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, liên kết kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh buổi tiếp

Đánh giá cao vị thế của Yamato – tập đoàn logistics hàng đầu Nhật Bản với bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh những đóng góp của Tập đoàn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam từ khi thành lập công ty trực thuộc vào năm 2015.

Khẳng định mục tiêu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hàng đầu khu vực, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato nghiên cứu, đánh giá đầu tư hệ thống kho bãi, vận tải hàng hóa tại đây, đồng thời gợi mở hướng hợp tác, vận hành giữa Yamato và các đối tác Việt Nam khi công trình chính thức đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang ủng hộ và đánh giá cao việc Tập đoàn Yamato sẽ hợp tác cùng Tập đoàn FPT thành lập Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam để nghiên cứu và ứng dụng AI, dữ liệu lớn vào quản lý chuỗi cung ứng, điều phối vận tải, xây dựng và phát triển mảng logistics chuyên biệt để phục vụ cho các ngành công nghệ cao, đặc biệt là ngành bán dẫn đang được Việt Nam ưu tiên phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm ông Nagao Yutaka.

Nhấn mạnh Việt Nam là thị trường 100 triệu dân với tốc độ phát triển thương mại điện tử thuộc hàng đầu thế giới, sở hữu dư địa khổng lồ cho ngành kho vận, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Yamato tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics, trung tâm tài chính và hạ tầng hậu cần quy mô lớn, tốc độ nhanh với công nghệ tiên tiến tại các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam; xem xét ưu tuyên tuyển dụng nhân viên, lao động có kỷ luật, năng lực tay nghề cao của Việt Nam vào làm việc trong hệ thống của Tập đoàn…

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Yamato hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Yamato Nagao Yutaka bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển của Việt Nam và khẳng định Tập đoàn Yamato sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.