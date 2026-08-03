Dùng “app tình cảm” lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng của những người nhẹ dạ

ANTD.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt thêm 3 đối tượng giữ vai trò cốt cán trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức sử dụng "app tình cảm" để chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Sỹ (SN 1994, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Lê Nhật Tài (SN 2000, trú tại xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa) và Chu Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn).

CQĐT bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây dùng “app tình cảm” lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Qua điều tra xác định, các đối tượng đều giữ vai trò quan trọng trong đường dây tội phạm này. Việc bắt giữ 3 đối tượng đã hoàn tất quá trình bóc gỡ, triệt phá toàn bộ đường dây trong chuyên án.

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, ngày 31/1, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác sang Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia kiểm tra tòa nhà V2 tại khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc trong các "công ty" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm người Trung Quốc điều hành. Tang vật thu giữ gồm 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau đó, chúng dụ dỗ đầu tư vào các website đánh bạc hoặc sàn tài chính giả mạo do nhóm tự lập, nhằm chiếm đoạt tiền. Nhiều nạn nhân bị lừa số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án với 64 bị can về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.

Việc bắt giữ thêm 3 đối tượng cốt cán là kết quả quan trọng trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh, triệt xóa các tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của Nhân dân.