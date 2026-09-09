Người đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ PCCC phải huấn luyện từ 24 đến 32 giờ

ANTD.VN - Thông tin nêu tại Nghị định 347/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Theo đó, Nghị định 347 2026 NĐ CP bổ sung thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cá nhân đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, tại Điều 22 Nghị định 347/2026/NĐ-CP, khoản 5 được bổ sung sau khoản 4 Điều 29 Nghị định 105/2025/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân thực hiện nhiều nhiệm vụ thuộc các nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải thực hiện nội dung huấn luyện, bồi dưỡng tương ứng tại các điểm b, c, d, e khoản 1 và các khoản 2, 3, 4 Điều 28 Nghị định 105/2025/NĐ-CP.

Thời gian huấn luyện nghiệp vụ đối với nhóm này tối thiểu 24 giờ và không quá 32 giờ. Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu 08 giờ và không quá 12 giờ.

Quy định cũ tại Điều 29 Nghị định 105/2025/NĐ-CP quy định thời gian huấn luyện, bồi dưỡng riêng theo từng nhóm đối tượng. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, thành viên Đội dân phòng, người đứng đầu cơ sở và một số đối tượng khác được huấn luyện từ 08 đến 12 giờ, bồi dưỡng từ 04 đến 08 giờ.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thành viên Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ cơ sở được huấn luyện từ 16 đến 24 giờ, bồi dưỡng từ 04 đến 08 giờ. Người thực hiện kiểm tra PCCC tại cơ sở, thành viên Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành và người tham gia tình nguyện được huấn luyện từ 24 đến 32 giờ, bồi dưỡng từ 08 đến 12 giờ.