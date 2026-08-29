Không nghỉ lễ, Cảnh sát giao thông Hà Nội căng mình giữ nhịp giao thông cửa ngõ Thủ đô

ANTD.VN -Dù lượng người và phương tiện rời Hà Nội về quê đã tăng mạnh từ chiều 28/8, song đến sáng 29/8, cửa ngõ phía Nam thành phố tiếp tục ghi nhận mật độ giao thông tăng cao khi nhiều người dân chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trên tuyến đường Giải Phóng và khu vực Bến xe Nước Ngầm, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội căng mình bám chốt, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm các tuyến đường cửa ngõ luôn được thông suốt.