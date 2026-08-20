Nâng cao chất lượng quản lý kho vũ khí, vật liệu nổ và công tác PCCC, CNCH

ANTD.VN - Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia lớp tập huấn có 319 học viên, được chia thành 2 lớp. Học viên là chỉ huy, cán bộ được giao phụ trách công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an các xã, phường và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhấn mạnh công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trực tiếp liên quan đến công tác thường trực chiến đấu, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị.

Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu khai mạc

Theo Thượng tá Khuất Hồng Sơn, tại Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định rõ điều kiện, trách nhiệm của người được giao quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải được huấn luyện, cấp chứng chỉ quản lý kho và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian qua, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã có sự sắp xếp, luân chuyển, bố trí lại kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như nhân sự chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác này. Đến nay, việc bố trí, sắp xếp cơ bản ổn định.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội truyền đạt nội dung về phòng cháy tại lớp tập huấn

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Giám đốc Công an thành phố ban hành Kế hoạch số 302 ngày 12/6/2026, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội ngũ chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác vũ khí tại các phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với công tác hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ như quản lý, sử dụng biểu mẫu, sổ theo dõi; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, tháo lắp; quản lý kho, nơi cất giữ; kỹ năng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát nạn, CNCH.

319 học viên chia thành 2 lớp tập huấn

Thượng tá Khuất Hồng Sơn yêu cầu các học viên xác định đây là lớp huấn luyện nghiệp vụ có tính thực tiễn cao, “học để làm việc, học để phòng ngừa và học để xử lý đúng quy định”. Mỗi học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, chủ động nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt.

Đặc biệt, các học viên được yêu cầu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở; mạnh dạn trao đổi các tình huống trong quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như công tác PCCC và CNCH để cùng báo cáo viên thống nhất phương pháp xử lý.

Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng nhấn mạnh, sau tập huấn, mỗi cán bộ phải trở thành người trực tiếp tham mưu, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị; chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra sơ hở, mất an toàn do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

Trong đó, công tác quản lý vũ khí phải được gắn chặt với công tác PCCC và CNCH, nhất là tại các kho, nơi cất giữ có yêu cầu cao về an toàn. Cán bộ phụ trách phải nắm chắc quy định nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị các đơn vị sau khi cán bộ hoàn thành lớp tập huấn trở về phải chủ động tham mưu chỉ huy tổ chức kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh ngay những nội dung còn thiếu, còn yếu, nhất là việc phân công cán bộ quản lý, hồ sơ, sổ sách, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, an toàn kho, nơi cất giữ và các điều kiện về PCCC và CNCH.

Thông qua lớp tập huấn, Công an thành phố Hà Nội hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại cơ sở; đồng thời thống nhất nhận thức, quy trình và kỹ năng xử lý tình huống, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, cháy, nổ và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.