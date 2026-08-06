Công an Hà Nội trao đổi kinh nghiệm với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về vận hành Trung tâm Thông tin chỉ huy

ANTD.VN -Ngày 6-8, Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại CATP Hà Nội về công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi tiếp đoàn. Cùng dự chương trình có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng thuộc CATP Hà nội.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP, phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, thời gian qua, Công an Thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy theo hướng chính quy, hiện đại, liên thông và đồng bộ; tăng cường kết nối hệ thống nghiệp vụ, dữ liệu chuyên ngành, camera giám sát và các nền tảng số.

Bên cạnh đó, CATP Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm từng bước hình thành phương thức chỉ huy, điều hành theo thời gian thực trên nền tảng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Một số kết quả nổi bật nhằm hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy trong thời gian qua, như: đưa vào hoạt động hệ thống camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết các điểm nghẽn của Thành phố; vận hành Trợ lý ảo AI – Tổng đài 1900.0113 để tự động tiếp nhận, trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của người dân 24/7; triển khai thí điểm thiết bị bay không người lái UAV phục vụ giám sát địa bàn…

Trên cơ sở nội dung buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị chức năng trao đổi cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức, phương thức vận hành, giải pháp công nghệ, cơ chế phối hợp và quá trình triển khai dự án. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Trung tâm Thông tin chỉ huy của hai đơn vị, đồng thời tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự...



Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, đơn vị đang nghiên cứu phương án xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy, tác chiến điện tử. Mục tiêu là hình thành hệ thống có khả năng cung cấp cho lãnh đạo, chỉ huy góc nhìn tổng thể, trực quan trên các lĩnh vực công tác; tập trung, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, hiện đại.

Dự án dự kiến nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp về thông tin liên lạc, hội nghị truyền hình, camera giám sát, thiết bị bay không người lái, hệ thống truyền dẫn hình ảnh và phần mềm nghiệp vụ tổng hợp. Với yêu cầu đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của CATP Hà Nội về quy mô đầu tư, mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, quy trình vận hành, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và phương pháp tổ chức triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã xem phim tư liệu giới thiệu tổng quan Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội. Theo đó, Trung tâm hoạt động thường trực 24/7, có chức năng tham mưu, phục vụ lãnh đạo CATP chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống phức tạp, đột xuất về an ninh, trật tự. Mô hình hoạt động được tổ chức theo các nhóm nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp, xây dựng báo cáo; tiếp nhận, phân loại thông tin qua Tổng đài 113–114 và các nền tảng số; quản lý Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội; khai thác camera, thông tin liên lạc; điều phối lực lượng xử lý tình huống khẩn cấp; tham mưu phòng thủ dân sự, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

Đại diện các phòng chức năng CATP phát biểu trao đổi tại buổi làm việc

Phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, đại diện các phòng chức năng CATP đã trao đổi kinh nghiệm về quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc, các giải pháp phần mềm và dự án camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự; kinh nghiệm vận hành, khai thác camera phát hiện vi phạm, giám sát an ninh và theo dõi tình hình giao thông…

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP, giới thiệu việc thí điểm triển khai vận hành hệ thống thiết bị máy bay không người lái UAV

Một nội dung được đoàn công tác đặc biệt quan tâm là mô hình thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV. Từ ngày 01/6/2026, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm thiết bị UAV giám sát trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến, khu vực, đường Vành đai. Thông qua thiết bị UAV, các đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp vị phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời hỗ trợ xử lý nhiều vụ tai nạn giao thông và 18 lượt điều phối giải quyết ùn tắc giao thông.

Đại diện Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc

Kết quả bước đầu cho thấy UAV giúp mở rộng góc quan sát, phát hiện nhanh tai nạn, ùn tắc, vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị và khắc phục những “điểm mù” mà camera cố định khó bao quát. Khi kết hợp với camera AI và cơ chế điều hành tập trung, UAV trở thành “mắt thần trên không”, hỗ trợ chỉ huy, điều phối lực lượng chính xác, kịp thời.

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu kết thúc buổi làm việc

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Sao trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Thông tin chỉ huy và các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện để đoàn công tác tham quan, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động đánh giá Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội được đầu tư, tổ chức vận hành bài bản, hiện đại, là mô hình tiêu biểu trong tiếp nhận, xử lý thông tin và chỉ huy, điều hành. Trung tâm đã phục vụ hiệu quả lãnh đạo Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, sự kiện lớn trên địa bàn Thủ đô; đồng thời duy trì kết nối, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong nhiều chương trình, kế hoạch công tác.

Qua buổi làm việc, đoàn công tác đã có thêm cái nhìn toàn diện về cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, quy trình khai thác dữ liệu và phương thức phối hợp giữa các lực lượng. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nghiên cứu, lựa chọn, vận dụng phù hợp trong quá trình xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy, tác chiến điện tử - Thiếu tướng Lê Văn Sao nhấn mạnh.