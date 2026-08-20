Bộ trưởng Bộ Công an quyết định phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Bộ Công an

ANTD.VN - Dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường...

Hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã

Sáng nay, 20/8, Quốc hội đã nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự dựa trên các chủ trương, quan điểm của Đảng về sắp xếp tổ chức, bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện.

Việc sửa đổi Luật dựa trên nền tảng Hiến pháp và các quy định của pháp luật liên quan đến tư pháp. Hơn nữa, qua gần 10 năm thi hành, quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập…

Về phạm vi điều chỉnh, Luật quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự…

Dự thảo hoàn thiện mô hình tổ chức Cơ quan điều tra (CQĐT), theo đó bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an nhân dân; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy CQĐT của Công an nhân dân căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đề xuất không tiếp tục tổ chức CQĐT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy CQĐT trong Quân đội nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình



Ngoài ra, dự thảo còn hoàn thiện quy định về thẩm quyền của từng CQĐT, cụ thể:

Thứ nhất, bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của CQĐT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho CQĐT của Công an và Quân đội nhân dân.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh theo hướng được tiến hành điều tra các vụ án hình sự quy định tại các chương từ Chương XIV đến Chương XXIV của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân.

Thứ ba, để bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, toàn diện trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra vụ án, giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các CQĐT của Công an nhân dân và giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.

Đặc biệt, dự thảo Luật còn hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường, đặc khu, đồn Công an.

Dự thảo sửa đổi các quy định liên quan về tên gọi, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Hải quan, Kiểm lâm và Kiểm ngư...);

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và tên gọi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân bảo đảm phù hợp với tên gọi và tổ chức bộ máy trên thực tế;

Sửa đổi, hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường, đặc khu, đồn Công an trong tiến hành tiếp nhận, xác minh ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tán thành sửa đổi quy định về thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh

Thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) của Quốc hội tán thành việc bỏ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện và không tiếp tục tổ chức CQĐT Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trên thực tế.

Về nội dung đề xuất “bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy CQĐT của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân”, UBPLTP đề nghị quy định cụ thể về tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Công an và Quân đội nhân dân tại Luật.

Quang cảnh phiên họp

Về thẩm quyền của từng cơ quan điều tra, UBPLTP tán thành: Việc bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của CQĐT Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho CQĐT trong Công an và Quân đội nhân dân; Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; Giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an nhân dân...

Về hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, UBPLTP tán thành với việc sửa đổi, hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường, đặc khu, Đồn Công an trong tiến hành xác định và tiếp nhận, xác minh ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của BLTTHS.

Bên cạnh đó, UBPLTP cũng cơ bản nhất trí với việc sửa đổi các quy định có liên quan về tên gọi, tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Hải quan, Kiểm lâm và Kiểm ngư) bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức và tên gọi mới sau khi tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy.