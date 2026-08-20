Số hóa hơn 16 triệu học bạ và trên 8,7 triệu văn bằng, chứng chỉ

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, đến tháng 8/2026, toàn ngành đã số hóa hơn 16 triệu học bạ số năm học 2025-2026 và trên 8,7 triệu văn bằng, chứng chỉ.

Đến tháng 8/2026, toàn ngành đã số hóa hơn 16 triệu học bạ số năm học 2025-2026 và trên 8,7 triệu văn bằng, chứng chỉ.

Bộ GDĐT cho biết, Bộ này đang xây dựng, phát triển và khai thác các cơ sở dữ liệu lớn của ngành, trong đó có cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; cơ sở dữ liệu giáo dục đại học; cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp; cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số và Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Đến tháng 8/2026, toàn ngành đã số hóa hơn 16 triệu học bạ số năm học 2025-2026 và trên 8,7 triệu văn bằng, chứng chỉ. Bộ GDĐT đồng thời rà soát, xác định khoảng 22 thủ tục hành chính liên ngành có khả năng tái cấu trúc dựa trên dữ liệu học bạ số và xây dựng phương án khai thác dữ liệu này phục vụ 14 thủ tục hành chính nội ngành từ năm học 2026-2027.

Trong tháng 3 và tháng 4/2026, Bộ GDĐT đã triển khai chia sẻ thông tin biến động cư trú của học sinh phục vụ xét ưu tiên trực tuyến trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp, thay thế việc nộp sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú bằng giấy.

Bộ GDĐT đã triển khai Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên môi trường số. Việc triển khai Hệ thống tạo thêm công cụ để ngành Giáo dục đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ công, nắm bắt ý kiến của người dân và người học, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành theo hướng lấy người dân, người học và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đây được coi là một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Bộ GDĐT năm 2026 khi tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.