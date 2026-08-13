Dấu ấn của Vinhomes trong kỷ nguyên đô thị bền vững qua lăng kính truyền thông quốc tế

ANTD.VN -Sự chú ý của truyền thông quốc tế đang dần mở rộng từ câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam sang cách Việt Nam kiến tạo những đô thị mới. Trong dòng chảy thông tin đó, Vinhomes hiện lên rõ nét như một nhà phát triển tiên phong của kỷ nguyên mới, thay đổi cách con người sống, di chuyển, tận hưởng thiên nhiên và gìn giữ các nguồn lực trong dài hạn.

Xóa bỏ ranh giới giữa đô thị và thiên nhiên

Trong bài viết mới đây, Financial Express, nhật báo tài chính - kinh doanh hàng đầu Ấn Độ, đã chọn điểm nhìn đầy cảm hứng để mở đầu: “Sự hình thành của một đô thị mới ngay bên cạnh lá phổi xanh của Việt Nam”. Bài báo khắc họa hình ảnh một siêu đô thị biển quy mô lớn đang thành hình bên Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP. HCM), như một minh chứng cho khả năng phát triển hạ tầng đô thị hiện đại hài hòa với một trong những hệ sinh thái quý giá nhất khu vực.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được kiến tạo với tư duy tôn trọng và đồng hành cùng thiên nhiên

Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 2000, sở hữu diện tích khoảng 75.740 ha, bao gồm rừng ngập mặn, đất ngập nước, bãi bồi và thảm cỏ biển. Financial Express nhấn mạnh vai trò của khu vực này trong việc lưu trữ carbon, bảo vệ bờ biển và duy trì chất lượng nguồn nước, đồng thời dẫn lại đánh giá của UNESCO về khả năng hấp thụ khí CO2 và chất ô nhiễm, góp phần gìn giữ sức khỏe sinh thái cho toàn vùng duyên hải xung quanh.

Chính trong bối cảnh ấy, Vinhomes Green Paradise - dự án được Vinhomes phát triển trên diện tích gần 2.870 ha - được kiến tạo với tư duy tôn trọng và đồng hành cùng thiên nhiên ngay từ ý tưởng quy hoạch ban đầu.

Financial Express cũng nhấn mạnh rừng ngập mặn là một giải pháp then chốt trong ứng phó biến đổi khí hậu. Điều đó đặt Vinhomes Green Paradise vào đúng tâm điểm của một cuộc đối thoại toàn cầu về những mô hình đô thị mới. Ở đó, tăng trưởng kinh tế và việc gìn giữ hệ sinh thái cùng song hành, vun bồi giá trị và chữa lành cho cả con người lẫn thiên nhiên.

Mở rộng chuẩn mực phát triển đô thị tại châu Á

Nếu Financial Express khắc họa Vinhomes Green Paradise như một điểm giao thoa giữa đô thị và thiên nhiên, thì Yahoo Finance lại mở ra một bức tranh rộng hơn. Đó là cách Vinhomes định nghĩa lại toàn bộ triết lý phát triển bất động sản tại châu Á thông qua tư duy ESG++.

Với hai siêu đô thị biển mang tính bước ngoặt - Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ và Vinhomes Global Gate ở Hạ Long, Vinhomes trở thành nhà phát triển tiên phong bổ sung hai trụ cột mới, Tái tạo (Regeneration) và Thích ứng (Resilience), vào bộ khung ESG truyền thống, hình thành nên chuẩn mực ESG++.

Sự chuyển dịch này được thể hiện xuyên suốt chuỗi giá trị khi Vinhomes đã đưa các nguyên tắc Môi trường - Xã hội - Quản trị - Tái sinh và Thích ứng thấm sâu vào từng giai đoạn của vòng đời dự án, từ quy hoạch, thiết kế, thi công, quản trị cho đến vận hành và trải nghiệm cư dân.

Vinhomes hướng tới tầm nhìn phát triển đô thị xanh – thông minh, vận hành theo các chứng chỉ quốc tế uy tín

Theo Yahoo Finance, tại các công trường, Vinhomes triển khai đồng bộ hệ thống kiểm soát bụi, giám sát phát thải và kiểm soát tiếng ồn. Đây đều là những tiêu chuẩn phổ biến ở các thị trường phát triển nhưng hiếm khi được áp dụng đồng bộ ở quy mô siêu đô thị.

Về khía cạnh xã hội, doanh nghiệp đầu tư mạnh cho đào tạo kỹ thuật, an toàn lao động và phúc lợi cho người lao động.

Về quản trị, Vinhomes vận hành theo các chứng chỉ quốc tế uy tín, gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và SA8000, đảm bảo tính minh bạch dữ liệu và trách nhiệm xuyên suốt.

Ở giai đoạn hậu bàn giao, cam kết ESG tiếp tục được duy trì thông qua hệ thống quản lý vận hành tích hợp, an ninh đa lớp, dịch vụ tiện ích chuyên nghiệp và các nền tảng số hóa hiện đại. Theo khảo sát nội bộ được Yahoo Finance trích dẫn, hơn 96% cư dân Vinhomes bày tỏ sự hài lòng với các dịch vụ này.

“Con số này phản ánh rằng năng lực vận hành xuất sắc đã trở thành một phần không thể tách rời trong giá trị ESG mà Vinhomes theo đuổi. Những nỗ lực đó cũng đã được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế dẫn dắt của Vinhomes trong việc tích hợp ESG vào cả tư duy phát triển lẫn thực tiễn vận hành”, chuyên trang tài chính toàn cầu nhận định.

Từ câu chuyện của Vinhomes, truyền thông quốc tế đồng tình rằng có một sự chuyển dịch rõ rệt đang diễn ra trên toàn cầu. Đô thị hóa quy mô lớn và bảo tồn hệ sinh thái không còn là hai lựa chọn đối lập. Khi các trụ cột ESG, ESG++ được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống của con người, Vinhomes đang góp phần định hình lại tiêu chuẩn cho sự phát triển bất động sản của châu Á trong thập kỷ tới, khai mở kỷ nguyên phát triển đô thị bền vững.