Không cung cấp thông tin phục vụ mục đích thuế có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

ANTD.VN - Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế trên địa bàn về nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế.

Đối tượng và nội dung cung cấp thông tin

Theo đó, cơ quan Thuế lưu ý, người nộp thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thu thập, xác minh, sử dụng, trao đổi thông tin phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam đã ký kết và tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản tài chính của đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam và các báo cáo khác phù hợp với tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế.

Chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có nghĩa vụ kê khai, cập nhật cho cơ quan thuế thông tin về chủ sở hữu pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi của công ty mẹ ở nước ngoài mà mình trực thuộc hoặc đại diện khi đăng ký thuế lần đầu và khi thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

Nội dung trao đổi thông tin cho mục đích thuế gồm:

Trao đổi thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế nước ngoài đối với thông tin, dữ liệu về chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin ngân hàng, thông tin kế toán và các thông tin khác của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phục vụ mục đích thuế;

Trao đổi thông tin tự động đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, tiêu chuẩn báo cáo thông tin tài khoản tài chính của đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam, báo cáo tài sản mã hóa và các báo cáo khác theo điều ước quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam đã ký kết;

Trao đổi thông tin tự nguyện đối với các thông tin phục vụ mục đích thuế theo quy định tại điều ước quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam đã ký kết.

Cơ quan, tổ chức không được từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan thuế

Cơ quan Thuế nêu rõ, người nộp thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời và có thể trao đổi cho mục đích thuế theo quy định của pháp luật.

Không được từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan thuế với lý do: Thông tin thuộc phạm vi bí mật ngân hàng hoặc nghĩa vụ bảo mật khác, trừ trường hợp có quy định khác tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Thông tin đang do ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức trung gian hoặc bên thứ ba nắm giữ.

Có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Cơ quan Thuế nêu rõ, trường hợp người nộp thuế và tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về thuế thì sẽ bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 291/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Mức phạt dao động từ 10 – 100 triệu đồng.

Cụ thể: Phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn từ 05 ngày trở lên;

Phạt tiền từ 30- 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế; Thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm cả nghĩa vụ nộp tiền phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả) thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin.

Đồng thời, ngoài việc bị xử phạt bằng tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Trường hợp làm lộ, lọt, mất, sử dụng trái phép thông tin trao đổi, thông tin bảo mật của người nộp thuế thì cá nhân, tổ chức có liên quan bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật và nâng cao mức độ tuân thủ, Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin đăng ký thuế, thông tin về chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi và các thông tin liên quan trong quá trình hoạt động.

Chuẩn bị, quản lý và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, hồ sơ kế toán theo quy định để sẵn sàng cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực và đúng thời hạn; chủ động phối hợp, giải trình và bổ sung thông tin khi có yêu cầu của cơ quan thuế…