Nhập siêu tiếp tục tăng mạnh

ANTD.VN - Sau 7 tháng, Việt Nam nhập siêu khoảng 20,5 tỉ USD, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến nhập siêu tăng.

Nhập siêu tiếp tục tăng, cần kiểm soát chặt chẽ

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2026 đạt 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2026 đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bảy tháng năm 2026, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 91,4 tỷ USD tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 26,6 tỷ USD, tăng 19,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, tăng 12,5%.

Tuy nhiên, nhập siêu từ Trung Quốc 93,0 tỷ USD, tăng 39,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 32,4 tỷ USD, tăng 86,9%; nhập siêu từ ASEAN 12,2 tỷ USD, tăng 45,8%.

Tính chung 7 tháng, Việt Nam nhập siêu khoảng 20,5 tỉ USD. Trong khi một số nhóm hàng xuất khẩu tăng chậm, như: dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ hay một số nông sản giảm kim ngạch thì nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại tăng mạnh.

Trước diễn biến xuất nhập khẩu như trên, ngày 13-8, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì hội nghị rà soát các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu.

Theo Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, xuất khẩu 6 tháng và 7 tháng đầu năm tăng nhưng nhập siêu vẫn tăng, gây áp lực đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Do đó, cần làm rõ nguyên nhân nhập siêu tăng, nhất là xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước tăng chậm, nhập khẩu tăng cao. Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, thiết bị để làm gì, tiến độ sản xuất ra sao và khả năng chuyển hóa lượng nhập khẩu này thành sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu.

Việc kiểm soát nhập siêu cần gắn với thúc đẩy sản xuất trong nước; rà soát những loại hàng hóa công nghiệp đã có năng lực sản xuất trong nước để đề xuất điều chỉnh chính sách thuế phù hợp; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nguồn hàng trong nước và tăng tỉ lệ nội địa hóa.

Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có kim ngạch nhập khẩu lớn, doanh nghiệp có nhập khẩu tăng đột biến; tiếp tục rà soát các mặt hàng, nguyên liệu có khả năng sản xuất trong nước để giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.