Ngân hàng giảm lãi suất cho vay sau chỉ đạo của Thủ tướng

ANTD.VN - Ngay trước và sau cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt ngân hàng thương mại đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8, Thủ tướng đã yêu cầu hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô. Đặc biệt, phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

NHNN được yêu cầu duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, Thủ tướng đề nghị NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Trước cuộc họp với Thủ tướng, NHNN đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, giảm ít nhất 1% lãi suất đối với các khách hàng thuộc đối tượng vay gói này.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với NHNN và các tổ chức tín dụng

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất

Với những động thái quyết liệt của Chính phủ và NHNN, các ngân hàng thương mại cũng ngay lập tức có động thái hưởng ứng.

Mới đây nhất, ngay sau cuộc họp với Thủ tướng, Ngân hàng SACOMBANK đã công bố gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu.

Theo đó, gần 100.000 tỷ đồng phân khúc nhóm khách hàng này tại SACOMBANK sẽ được giảm lãi suất ở mức 2%, từ ngày 13/08/2026 đến hết 31/12/2026, áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu.

Với chính sách này, SACOMBANK cho biết, ngân hàng đã chủ động giảm mạnh biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79%, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh chương trình dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, SACOMBANK đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng quy mô từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng. Lãi suất dự kiến ở mức 8,5-9%/năm, được thiết kế theo từng phân khúc khách hàng, kỳ hạn và điều kiện thị trường phù hợp.

Trước đó, Agribank tiên phong với chương trình tín dụng ưu đãi lên tới 70.000 tỷ đồng, triển khai từ tháng 8/2026 đến hết năm 2028. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên có thể được hưởng lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân thông thường.

Vietcombank triển khai trên toàn hệ thống "Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa", với quy mô doanh số cho vay 50.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Vietcombank trong từng thời kỳ, đồng thời có thể được xem xét miễn, giảm một số loại phí dịch vụ theo quy định.

BIDV cũng công bố gói tín dụng 50.000 tỷ đồng đến hết năm 2028, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn.

Đối tượng hưởng ưu đãi là doanh nghiệp nhỏ và vừa có tình hình tài chính lành mạnh, cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng như công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

Tương tự, VietinBank triển khai chương trình tín dụng 50.000 tỷ đồng đến hết năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất thông thường cùng kỳ hạn. Với các khoản vay trung và dài hạn, thời gian hưởng ưu đãi có thể lên tới 12 tháng.

Ở nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, các ngân hàng cũng đồng loạt giảm lãi suất huy động, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Nam A Bank cho biết, lãi suất cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và nông nghiệp đối với khách hàng cá nhân tại nhà băng này sẽ được giảm 0,5-0,7%/năm. Các khoản vay mua nhà và tiêu dùng phục vụ đời sống giảm 0,1-0,3%/năm. Với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Ngân hàng này đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi tổng hạn mức 25.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 1-1,8%/năm so với biểu niêm yết.

BVBank cũng triển khai gói vay ưu đãi tổng hạn mức 2.500 tỷ đồng với cho một số lĩnh vực ưu tiên, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng chung, lãi suất vay sau khi giảm từ 9,7%/năm. NCB cũng giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp…