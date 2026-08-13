Đã tìm thêm được các chủ nhân của giải Nhất 10 triệu đồng từ 'Xé ngay trúng liền'

ANTD.VN -Không chỉ 2 giải Đặc biệt 100 triệu đồng đã có chủ, những giải Nhất trị giá 10 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi “ Xé ngay trúng liền ” do Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 tổ chức cũng đang liên tiếp tìm được chủ nhân trên khắp cả nước.

Chỉ trong thời gian ngắn sau hai đợt quay số, danh sách khách hàng trúng giải Nhất liên tục được nối dài. Người này vừa hoàn tất nhận thưởng thì người khác lại được Ban tổ chức liên hệ xác minh. Từ Khánh Hòa, TP.HCM, đến Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ninh..., những cuộc gọi báo tin vui vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Một chàng trai 17 tuổi rời ghế nhà trường để đi làm từ sớm. Một chủ quán nước đều đặn thức dậy từ 5 giờ sáng để mưu sinh. Một cô gái trẻ làm công việc bán thời gian với mức lương khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Họ sống ở những địa phương khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau và theo đuổi những hành trình rất khác nhau. Nhưng mùa hè này, họ đều có chung một khoảnh khắc đáng nhớ: xé một nhãn chai, nhắn một tin tham gia chương trình rồi bất ngờ nhận cuộc gọi thông báo mình trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

Phía sau mỗi giải thưởng là một câu chuyện khác nhau. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ cùng một khoảnh khắc rất bình thường: xé một nhãn chai và gửi đi một mã dự thưởng.

Món quà đầu đời của chàng trai rời ghế nhà trường từ năm 15 tuổi

Sau khi học hết lớp 9, Trần Trương Lộc (Khánh Hòa) quyết định đi làm để phụ giúp gia đình. Hơn một năm nay, em làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở TP. Nha Trang. Number 1 là thức uống quen thuộc em sử dụng từ nhiều năm nay để tiếp thêm năng lượng cho công việc.

Em Trần Trương Lộc là một trong những khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng khi tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền" từ Nước tăng lực Number 1. (Ảnh: NVCC).

Biết đến chương trình “Xé ngay trúng liền” qua Facebook, Lộc thử xé nhãn và nhắn tin tham gia chỉ với suy nghĩ rất đơn giản: "Biết đâu mình may mắn."

Lần đầu tiên xé nhãn và nhắn mã, Lộc đã trở thành một trong những khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

“Đây là may mắn đầu tiên trong cuộc đời em. Mấy năm đi làm em chỉ biết cố gắng kiếm tiền từng ngày. Không ngờ chỉ từ một chai Number 1 quen thuộc lại nhận được món quà lớn như vậy”, Lộc xúc động chia sẻ.

Khoản tiền thưởng được em dành để tiếp tục tích góp mua chiếc xe máy đầu tiên, dự định đã ấp ủ từ lâu để thuận tiện hơn cho việc đi làm và cuộc sống sau này.

Người phụ nữ tiếp thêm năng lượng mỗi ngày để mở quán từ 5 giờ sáng

Nếu với Lộc, giải thưởng là món quà đầu đời thì với chị Đinh Kim Xuân (TP.HCM), đó lại là niềm vui bất ngờ giữa những ngày mưu sinh bình dị.

Mỗi ngày, chị bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng, bán nước đến chiều rồi trở về chăm lo cho gia đình. Là người kinh doanh café, nước giải khát, chị thường chọn Nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng cho những ngày làm việc kéo dài.

Một hôm, thấy khách hàng xé nhãn tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền”, chị cũng thử làm theo. Mỗi ngày bán rất nhiều chai Number 1 cho khách, chị không ngờ lần này chính mình lại là người nhận cuộc gọi báo trúng thưởng.

Chị Đinh Kim Xuân vui mừng nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng nhờ tiếp thêm năng lượng mỗi ngày với Nước tăng lực Number 1. (Ảnh: NVCC).

“Ai dè trúng giải Nhất thiệt”, chị Xuân cười vui kể lại.

Cuối tháng 7 vừa qua, chị đã nhận đủ 10 triệu đồng tiền thưởng. “Tôi vẫn để nguyên số tiền đó. Buôn bán bây giờ cũng khó hơn trước nên cứ để dành, khi nào gia đình có việc cần thì dùng đến.”

Với chị Xuân, điều ý nghĩa nhất không chỉ là khoản tiền thưởng, mà còn là cảm giác bất ngờ khi một chai Number 1 quen thuộc lại mang đến niềm vui ngoài mong đợi.

Cô gái trẻ và khoản tiền lớn hơn ba tháng lương

Với Phan Thị Lan Anh (Đắk Lắk), giải thưởng đến đúng vào thời điểm cô đang làm nhân viên bán thời gian với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Một lần nhìn thấy thông tin chương trình trên nhãn chai Nước tăng lực Number 1, Lan Anh tò mò xé nhãn và nhắn tin tham gia.

Ít ngày sau, cô nhận được cuộc gọi thông báo mình là một trong những khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

“Đối với em, 10 triệu đồng là khoản tiền lớn hơn cả ba tháng lương”, cô gái trẻ cho biết.

Nhờ tiếp năng lượng với Nước tăng lực Number 1, Phan Thị Lan Anh đã may mắn trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền”. (Ảnh: NVCC).

Lan Anh dự định làm một bữa cơm cùng gia đình, dành một phần để mua vài món mỹ phẩm yêu thích, phần còn lại gửi tiết kiệm cho những dự định phía trước.

“Nhờ một lần xé nhãn chai Number 1, tham gia chương trình mà em có thêm động lực để tiếp tục cố gắng và tin rằng cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp”, Lan Anh tâm sự.

Ba con người. Ba hoàn cảnh. Ba câu chuyện rất khác nhau. Nhưng đều bắt đầu từ một lần xé nhãn chai và kết thúc bằng niềm vui nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng. Đó cũng là điều tạo nên sức hút của chương trình “Xé ngay trúng liền” trong mùa hè năm nay.

Sau mỗi câu chuyện được chia sẻ, lại có thêm nhiều người thử vận may bằng cách xé nhãn và nhắn mã dự thưởng. Với nhiều người, điều hấp dẫn không chỉ là giá trị giải thưởng, mà còn là cảm giác biết rằng những người trúng thưởng đều là những khách hàng rất bình thường.

Hàng chục ngàn giải thưởng hấp dẫn vẫn đang chờ chủ nhân

Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã xác nhận và trao thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng tại Khánh Hòa, TP.HCM... Đồng thời, nhiều khách hàng khác ở TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai và các địa phương khác cũng đang được hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo đúng thể lệ.

Vẫn còn 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cùng hàng chục ngàn giải thẻ cào điện thoại giá trị đang chờ khách hàng may mắn trúng thưởng

Ban tổ chức vẫn tiếp tục liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ các khách hàng còn lại hoàn thiện hồ sơ để nhận giải.

Ở đâu đó, có thể vẫn còn những chiếc nhãn chai chưa được xé. Vẫn còn những mã dự thưởng chưa được gửi đi. Danh sách khách hàng trúng giải Nhất vẫn đang tiếp tục nối dài. Và biết đâu, cái tên tiếp theo được Ban tổ chức gọi điện xác nhận sẽ là chính bạn.

Cách tham gia rất đơn giản. Không cần tải ứng dụng hay tạo tài khoản, người chơi sau khi sử dụng sản phẩm có thông tin khuyến mãi, người dùng chỉ cần xé nhãn lấy mã rồi nhập trực tiếp trên website https://xengaytrunglien.com/ hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020 là có thể biết kết quả gần như ngay lập tức.

Danh sách mã code trúng thưởng đợt 2

Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên website: https://xengaytrunglien.com/danh-sach-trung-thuong

Cách 2: Theo hình ảnh đưới đây:

Buổi livestreams quay số tìm khách hàng may mắn trúng 01 giải Đặc biệt cuối cùng và 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng sẽ diễn ra vào sáng ngày 4/09 và công khai trên Fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.