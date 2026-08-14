Mỹ áp thuế tới 100% với máy bay không người lái nhập khẩu

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-8 công bố áp thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với một số loại máy bay không người lái và linh kiện, nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Tổng thống Donald Trump

Theo thông báo của Nhà Trắng, quyết định được đưa ra với lý do an ninh quốc gia.

Mức thuế 100% sẽ áp dụng đối với một số hệ thống máy bay không người lái, trong đó có các thiết bị có trọng lượng cất cánh trên 25 kg và sở hữu những tính năng liên quan đến an ninh quốc gia như camera ảnh nhiệt và trạm kết nối.

Các loại drone nhỏ hơn sẽ chịu mức thuế 25%.

Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm khuyến khích tăng sản lượng máy bay không người lái và linh kiện tại Mỹ, đồng thời giảm sự phụ thuộc của ngành công nghiệp trong nước vào các chuỗi cung ứng nước ngoài.

Mức thuế mới cũng nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung máy bay không người lái từ nước ngoài

Quyết định mới có thể tác động đáng kể đến các nhà sản xuất Trung Quốc. DJI, tập đoàn được thành lập năm 2006, những năm gần đây chiếm hơn 2/3 thị trường máy bay không người lái toàn cầu.

Phần lớn các mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 3-9 tới.

Tuần trước, Trung Quốc công bố hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái sang Mỹ và đưa 6 công ty vào danh sách đen nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt thương mại của Washington liên quan đến những cáo buộc về lao động cưỡng bức và quan ngại an ninh quốc gia.

Các biện pháp của Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ áp thêm thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc và 59 quốc gia khác.