CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc tăng cường kết nối và hợp tác

ANTD.VN - Câu lạc bộ Doanh nhân họ Hà phía Bắc vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội, hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp họ Hà, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển và mở rộng cơ hội hợp tác.

Thường trực Hội đồng họ Hà Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc

Tham dự lễ ra mắt có ông Hà Quang Dự, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao, Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam; ông Hà Văn Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng họ Hà Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam cùng đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp họ Hà.

Sự ra đời của Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân họ Hà phía Bắc là kết quả của quá trình chuẩn bị trong nhiều tháng, xuất phát từ nhu cầu tăng cường liên kết giữa các doanh nhân, doanh nghiệp mang họ Hà đang hoạt động tại khu vực phía Bắc; đồng thời tạo môi trường để các thành viên kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

Kết nối doanh nhân, thu hút thế hệ trẻ

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Hà Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam cho rằng, việc thành lập CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc mở ra thêm cơ hội để các doanh nhân trong dòng họ liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đồng thời tăng cường sự gắn bó, hướng về cội nguồn.

Ông Hà Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) và ông Hà Văn Sỹ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng họ Hà Việt Nam, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc.

Theo ông Hà Quang Dự, thông qua CLB, các doanh nhân, doanh nghiệp họ Hà có thêm điều kiện tăng cường giao lưu, phối hợp, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển của mỗi doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao đời sống của mỗi gia đình mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam cũng nhắn nhủ thế hệ trẻ, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ, tích cực tham gia các hoạt động của CLB, qua đó phát huy năng lực, trách nhiệm và từng bước trở thành lực lượng kế cận trong các hoạt động chung của dòng họ.

Theo ông Hà Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Họ Hà Việt Nam, một trong những ý nghĩa quan trọng của việc thành lập CLB là tạo môi trường thu hút, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ.

Hội đồng họ Hà Việt Nam đã có hơn 30 năm hình thành và hoạt động, song lực lượng tham gia các công việc chung lâu nay chủ yếu vẫn là những thành viên cao niên, trong khi sự tham gia của thế hệ trẻ còn hạn chế. Trước đó, CLB Doanh nhân họ Hà phía Nam đã được thành lập và duy trì hoạt động trong những năm qua.

Do đó, sự ra đời của CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc được kỳ vọng sẽ tạo thêm một môi trường để thế hệ doanh nhân trẻ kết nối, đóng góp trí tuệ, nguồn lực và từng bước trở thành lực lượng tích cực trong các hoạt động của cộng đồng họ Hà.

Lấy “Trung - Hiếu - Trí - Dũng - Liêm” làm giá trị cốt lõi

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc; đồng thời công bố quyết định ông Hà Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam giữ chức Chủ tịch CLB, cùng 6 Phó Chủ tịch.

Ông Hà Văn Sỹ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng họ Hà Việt Nam tặng hoa một số thành viên CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc.

Theo định hướng hoạt động, CLB lấy 5 giá trị cốt lõi “Trung - Hiếu - Trí - Dũng - Liêm” làm kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trên nền tảng những giá trị này, CLB hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nhân đoàn kết, tin cậy, trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời phát huy truyền thống của dòng họ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Với mục tiêu kết nối, đoàn kết, đồng hành và phát triển, CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc đặt mục tiêu trở thành cầu nối giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trong dòng họ, qua đó phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của từng thành viên.

Các hoạt động dự kiến được triển khai gồm giao lưu, tọa đàm, kết nối doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các cơ hội đầu tư, hợp tác. Đáng chú ý, việc kết nối được định hướng không chỉ dừng ở các hoạt động giao lưu mà sẽ từng bước cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ lẫn nhau có thể tạo thêm động lực để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Ông Hà Tuấn Anh (bên phải), Chủ tịch Vinalink, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc và ông Hà Văn Hoàng (trái), CEO kiêm Founder Tân Hoàng Minh - Homekitchen, Trưởng ban Kinh tế Đối ngoại Hội đồng họ Hà Việt Nam, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc

Với CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc, mục tiêu này còn gắn với việc xây dựng một cộng đồng doanh nhân có trách nhiệm, phát huy những giá trị tốt đẹp của dòng họ và đóng góp cho xã hội.

Sự ra đời của CLB cũng mở ra kỳ vọng từng bước hình thành mạng lưới doanh nhân họ Hà tại khu vực phía Bắc hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Thông qua mạng lưới này, các thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác phù hợp, hỗ trợ nhau tiếp cận thị trường và tiến tới hình thành những chương trình hợp tác có chiều sâu.

Ông Hà Tuấn Anh, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc chia sẻ về nội hàm chữ 'HÀ PHÁT" được ông Hà Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng họ Hà Việt Nam tặng CLB

Cùng với CLB Doanh nhân họ Hà phía Nam đã được thành lập trước đó, CLB Doanh nhân họ Hà phía Bắc được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mạng lưới kết nối doanh nhân họ Hà trên cả nước.

Từ sự kết nối về nguồn cội đến liên kết trong hoạt động kinh tế, mỗi thành viên không chỉ có thêm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn có thêm một môi trường để đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho cộng đồng, góp phần xây dựng dòng họ Hà ngày càng đoàn kết, phát triển và có những đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.