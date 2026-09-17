Mưa vẫn trút xuống sầm sập ở Bắc bộ và Hà Nội, cảnh báo ngập lụt, lũ quét ở nhiều nơi

ANTD.VN -Từ sáng sớm 17/9 đến hết ngày 17/9 khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, TP. Hà Nội có mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 17/9, khu vực Phú Thọ, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông;

Riêng khu vực Tp. Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/9 đến 3 giờ ngày 17/9 có nơi trên 130mm như các trạm: Cầu Diễn (Hà Nội) 133,8mm; Gia Viễn (Ninh Bình) 152,8mm; Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm…

Từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9 khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội trời tiếp tục trút mưa sầm sập cả ngày hôm nay

Từ sáng sớm 17/9 đến hết ngày 17/9 khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, TP. Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16/9 đến 7 giờ ngày 17/9), khu vực các tỉnh/thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi trong ngày hôm nay khu vực trên tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.