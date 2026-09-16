Bản lĩnh thép dưới cơn mưa lớn của Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an Hà Nội

ANTD.VN - Cơn mưa rào bất ngờ trút xuống thao trường Trung tâm huấn luyện Công an Hà Nội chiều 16-9 không làm gián đoạn buổi báo cáo kết quả của lớp Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu khóa 3. Hơn 200 học viên vốn là cán bộ chiến sĩ tại công an các xã, phường đã cho thấy sự lột xác hoàn toàn. Nước ngập sân gạch, quần áo ướt sũng bùn đất, nhưng tiếng hô khẩu lệnh vẫn dứt khoát. Những pha quật ngã, tước vũ khí và dàn trận lá chắn diễn ra sắc lẹm, minh chứng cho sức mạnh của lực lượng nòng cốt sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống trên địa bàn Thủ đô.