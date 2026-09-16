Từ chiều nay 15/9, mưa lớn ở Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội giảm dần về cường độ

ANTD.VN -Khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong sáng nay, tuy nhiên từ chiều mưa sẽ giảm về cường độ.

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn đang diễn ra khắp các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ, cơ quan khí tượng cho hay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển mạnh từ mặt đất lên đến 5.000 m nên khu vực Đông Bắc bộ, phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam Lào Cai và Phú Thọ đã có mưa to đến rất to. Tính đến chiều nay 15/9, lượng mưa một số nơi đã đạt ngưỡng trên 300 mm như trạm Ta Chi Láng (Lào Cai) mưa 340 mm, trạm Vụ Bản (Phú Thọ) 310 mm.

Từ chiều nay 16/9, mưa lớn sẽ giảm về cường độ tại Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội

Dự báo hôm nay 16/9, vùng hội tụ gió vẫn còn duy trì. Do đó, hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam tỉnh Phú Thọ sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh còn lại ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến là 40 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Đợt mưa lớn này được dự báo còn kéo dài đến khoảng hết đêm 16/9, tuy nhiên từ chiều tối nay cường độ mưa lớn sẽ giảm dần.

Trong ngày 15/9, lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) đã đạt đỉnh và đang xuống. Lũ trên sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa) đang lên và ở trên mức báo động (BĐ) 2. Mực nước trên sông Thao (Lào Cai), các sông ở Ninh Bình đang lên và còn ở dưới mức BĐ1.

Do ảnh hưởng mưa lớn, từ ngày 15 – 16/9, trên các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) lên trên mức BĐ3; sông Hoàng Long (Ninh Bình), các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2.