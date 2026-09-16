Khẩn trương đắp bờ bao, xử lý nguy cơ tràn đê

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác ứng phó với thiên tai và phong trào thi đua "Ba Nhất", Công an xã Hồng Sơn (Thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng triển khai các phương án hộ đê, chống ngập úng, đảm bảo an toàn tài sản và hoa màu cho người dân sau những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới...

Trong các ngày 14 và 15-9-2026, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn xã Hồng Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài. Mực nước sông Mỹ Hà dâng cao, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực canh tác nông nghiệp, đe dọa trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của nhân dân địa phương.

Mực nước sông Mỹ Hà dâng cao, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực canh tác nông nghiệp

Trước tình hình trên, nhằm cụ thể hóa yêu cầu nhiệm vụ của phong trào “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất) ngay trong sáng 16-9, Công an xã Hồng Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi, Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp Tiến và nhân dân thôn Phú Sơn trực tiếp tham gia xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng xã Hồng Sơn cùng người dân gia cố các vị trị xung yếu

Dưới cơn mưa lớn, lực lượng Công an xã và các đơn vị chức năng cùng người dân đắp hàng trăm bao cát gia cố khẩn cấp các đoạn đê xung yếu. Việc gia cố kịp thời đã giúp giữ ổn định các vị trí nguy hiểm, bước đầu ngăn chặn dòng nước tràn. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các lực lượng vẫn tiếp tục bám nắm địa bàn, sẵn sàng phương án ứng trực.