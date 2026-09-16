Khẩn trương đắp bờ bao, xử lý nguy cơ tràn đê

Trong các ngày 14 và 15-9-2026, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn xã Hồng Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài. Mực nước sông Mỹ Hà dâng cao, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực canh tác nông nghiệp, đe dọa trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của nhân dân địa phương.
Trước tình hình trên, nhằm cụ thể hóa yêu cầu nhiệm vụ của phong trào “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất) ngay trong sáng 16-9, Công an xã Hồng Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi, Hợp tác xã Nông nghiệp Hợp Tiến và nhân dân thôn Phú Sơn trực tiếp tham gia xử lý sự cố.
Dưới cơn mưa lớn, lực lượng Công an xã và các đơn vị chức năng cùng người dân đắp hàng trăm bao cát gia cố khẩn cấp các đoạn đê xung yếu. Việc gia cố kịp thời đã giúp giữ ổn định các vị trí nguy hiểm, bước đầu ngăn chặn dòng nước tràn. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các lực lượng vẫn tiếp tục bám nắm địa bàn, sẵn sàng phương án ứng trực.