Nhanh chóng giúp người dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vừa giúp đỡ người dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ngày 14/9/2026, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận trình báo của chị K. về việc chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Đây là khoản tiền chị chuẩn bị để đặt cọc chi phí sinh nở tại bệnh viện.

Chị K vui mừng sau khi nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền. Chị K. sau đó đã nhận lại đủ 100 triệu đồng và bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường không chỉ giúp chị K giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần phòng ngừa những tranh chấp, mâu thuẫn có thể phát sinh từ các giao dịch dân sự.

Những hành động giản dị nhưng thiết thực của Công an phường Vĩnh Tuy cho thấy tinh thần trách nhiệm không chỉ được thể hiện trong những nhiệm vụ lớn, mà còn hiện diện từ từng việc làm cụ thể gắn với cuộc sống của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân ngay từ cơ sở.

Công an phường Vĩnh Tuy khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần bình tĩnh và chủ động, nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thông báo sự việc, cung cấp các thông tin cần thiết và đề nghị hỗ trợ tra soát, thu hồi khoản tiền đã chuyển nhầm.

Nếu người nhận không hợp tác, cố tình không hoàn trả hoặc có dấu hiệu lợi dụng khoản tiền chuyển nhầm để chiếm giữ, người chuyển tiền cần liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật. Người dân nên cung cấp đầy đủ chứng từ giao dịch, thông tin tài khoản nhận tiền, thời gian chuyển khoản và các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình xác minh.