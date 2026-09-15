Mưa sầm sập ở Bắc bộ và Hà Nội kéo dài đến khi nào?

ANTD.VN - Hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa to đến rất to, đề phòng ngập úng tại khu vực đô thị.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 15/9, phía Nam các tỉnh Lào Cai và Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực TP. Hải Phòng, Hưng Yên, TP. Hà Nội, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/9 đến 3 giờ ngày 15/9 cục bộ có nơi trên 100mm như các trạm: Ân Thi (Hưng Yên) 124,0mm; Lũng Vân (Phú Thọ) 113,0mm; Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) 110,6mm; Tân Thành (Thanh Hóa) 110,0mm...

Trong hôm nay và ngày mai 16/9, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa to đến rất to

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực TP Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ngoài ra, ngày và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và tối 15/6, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 16/9 mưa lớn trên khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực phía Bắc như Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh...