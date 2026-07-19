Mưa lớn chưa dứt ở khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng mưa rải rác

ANTD.VN -Dự báo ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ có thể xảy ra.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 19/7, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/7 đến 3 giờ ngày 19/7 có nơi trên 30mm như các trạm: Thu Lũm 2 (Lai Châu) 42,2mm; Nậm Ban (Tuyên Quang) 39,4mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 41,6mm, …

Dự báo ngày và đêm 19/7, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ có thể xảy ra.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo dự báo, ngày và đêm 20/7, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm); từ ngày 21/7, mưa giảm dần.

Nhiều khu vực miền núi phía Bắc cảnh báo lũ quét, sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đáng nói, trong suốt 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong sáng nay, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy như sau: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Sơn La từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Một góc Mường Than, Lai Châu tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng

Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại Mường Than (khu vực huyện Than Uyên cũ), Lai Châu làm 4 người chết, 7 người bị thương và 4 người mất tích. Tỉnh Lai Châu huy động hơn 800 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, lực lượng địa phương nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.