Những điều cần biết về giá dịch vụ vệ sinh môi trường giai đoạn 2026 – 2027

ANTD.VN - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) vừa chính thức công bố lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026 – 2027. Việc này nhằm cụ thể hóa Quyết định số 4996/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Theo thông báo, mức giá dịch vụ đối với hộ gia đình và cá nhân sẽ được điều chỉnh tăng dần theo từng quý, có sự phân biệt rõ rệt giữa khu vực thành thị và nông thôn. Phí dịch vụ được tính theo đơn vị đồng/người/tháng và chưa bao gồm thuế VAT.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường.

Tại các địa bàn phường (khu vực đô thị), mức giá trong hai quý đầu năm 2026 là 10.000 đồng, sau đó tăng lên 15.000 đồng vào nửa cuối năm. Sang năm 2027, mức giá tiếp tục được điều chỉnh lên 21.000 đồng (Quý I – II) và đạt mức 30.000 đồng vào hai quý cuối năm.

Đối với địa bàn xã (khu vực nông thôn), mức giá có phần nhẹ nhàng hơn để phù hợp với điều kiện kinh tế đặc thù. Cụ thể, mức thu tăng từ 8.000 đồng (Quý I – II/2026) lên 10.000 đồng (Quý III – IV/2026). Trong năm 2027, mức giá sẽ lần lượt là 13.000 đồng và kết thúc lộ trình ở mức 17.000 đồng vào cuối năm.

Mức giá dịch vụ đối với hộ gia đình và cá nhân sẽ được điều chỉnh tăng dần theo từng quý.

Riêng đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và cụm công nghiệp, cơ chế thu phí sẽ áp dụng hoàn toàn dựa trên khối lượng chất thải thực tế phát sinh, với đơn giá cố định là 1.175 đồng/kg (chưa VAT). Phương thức này khuyến khích các đơn vị chủ động phân loại và giảm thiểu rác thải ngay tại nguồn.

URENCO cam kết quá trình triển khai sẽ đảm bảo đúng đối tượng, đúng đơn giá và tuyệt đối công khai, minh bạch. Để lộ trình này diễn ra thuận lợi, sự phối hợp chặt chẽ từ UBND các cấp, tổ dân phố và đặc biệt là ý thức đồng thuận của mỗi người dân, góp phần giữ gìn không gian sống của Hà Nội luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.