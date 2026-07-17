Xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/7, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý 312 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền hơn 220,3 triệu đồng, tước quyền sử dụng 6 giấy phép lái xe.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 303 trường hợp dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang; 7 trường hợp vượt rào chắn hoặc cần chắn khi đã có tín hiệu cấm; 1 trường hợp làm hỏng cần chắn và 2 trường hợp vi phạm các quy định khác về an toàn giao thông đường sắt.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, tăng mạnh mức phạt đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt (mức xử phạt đối với người điều khiển xe máy vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng là từ 4-6 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 2 tháng; đối với ô tô, mức phạt lên tới 18 triệu đồng), ý thức chấp hành luật giao thông đường sắt của người dân đã có chuyển biến tích cực.

CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình các vi phạm.

CSGT kiểm tra trường hợp vi phạm, sáng 16/7

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chủ quan, cố tình vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt như vượt khi đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng, luồn lách qua rào chắn hoặc dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang.

Ghi nhận sáng 16/7, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại một số điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp vi phạm như dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang; điều khiển phương tiện đi qua khi đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng; cố tình di chuyển khi rào chắn đang hạ hoặc đã đóng. Các trường hợp vi phạm đều được dừng phương tiện, tuyên truyền, lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành đường sắt và các lực lượng liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khi lưu thông qua các điểm giao cắt đường sắt.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra thời gian qua đều bắt nguồn từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, muốn tiết kiệm thời gian, cố tình không chấp hành tín hiệu cảnh báo hoặc tranh thủ vượt qua đường ngang để tiết kiệm vài phút di chuyển. Tuy nhiên những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Một trường hợp vi phạm bị xử lý

Thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và ngành đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt.

Chuyến tàu an toàn tại khu vực đường ngang Hoàng Liệt - Ngọc Hồi, sáng 16/7.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các điểm giao cắt với đường sắt cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng hoặc nhân viên gác chắn. Không cố tình vượt khi đã có tín hiệu cấm, không luồn lách qua rào chắn, không dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang và luôn quan sát kỹ trước khi đi qua đường sắt để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.