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Thông tin vụ xe ô tô trộn bê tông va chạm vào gầm cầu Long Biên

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N.Kiên

ANTD.VN -Tối 17/7/2026, tại khu vực đường đê Ngọc Thụy, đoạn qua gầm cầu Long Biên thuộc địa phận phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô trộn bê tông với gầm cầu Long Biên

Thông tin vụ xe ô tô trộn bê tông va chạm vào gầm cầu Long Biên ảnh 1

Hiện trường vụ va chạm.

Theo đó, khoảng 23 giờ 05 phút ngày 17/7/2026, xe ô tô trộn bê tông biển kiểm soát 99H-020.xx của Công ty Cổ phần Bê tông S.H, do anh Phạm Văn P. (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, lưu thông trên đường đê Ngọc Thụy theo hướng đi cầu Chương Dương. Khi đi qua khu vực gầm cầu Long Biên, phương tiện đã va chạm với góc cánh mạ phía thượng lưu của cầu đường sắt Long Biên, sau đó mắc kẹt dưới gầm cầu.

Hậu quả vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Xe ô tô bị hư hỏng; góc cánh mạ gầm cầu bị bẹp, móp với kích thước khoảng 20 x 20 cm; khoảng 1 m³ bê tông tươi trên xe bị rơi xuống mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái xe. Kết quả, lái xe không có nồng độ cồn và không có chất ma túy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Cổ phần Bê tông S.H đã phối hợp với đơn vị quản lý cầu Long Biên huy động lực lượng, phương tiện thu dọn toàn bộ số bê tông rơi vãi, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, các bên tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại và thống nhất phương án khắc phục hậu quả do vụ va chạm gây ra.

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Từ khóa:

#Ô tô va gầm cầu Long Biên

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