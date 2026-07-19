Cảnh sát giao thông Hà Nội mở đường đưa sản phụ vượt “giờ vàng” đến bệnh viện an toàn

ANTD.VN - Sáng 19-7-2026, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô trong quá trình thực hiện nhiệm đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho xe chở một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 an toàn, giúp ca sinh diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

Khoảng 8h30 cùng ngày, Tổ công tác chuyên đề của Đội CSGT đường bộ số 5 do Đại úy Nguyễn Văn Tùng làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 5 - Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Nguyễn Quang T. (SN 1998, trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Anh T. cho biết, vợ anh là chị Nguyễn Thị P. (SN 1999) đang mang thai và xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Do lưu lượng phương tiện trên tuyến đông, gia đình lo ngại không thể di chuyển kịp thời để bảo đảm an toàn cho sản phụ.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đội để xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Văn Tùng trực tiếp sử dụng xe mô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT mở đường, dẫn xe ô tô chở sản phụ cùng người nhà di chuyển theo lộ trình ưu tiên đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cảnh sát giao thông mở đường vượt "giờ vàng" đưa sản phụ tới bệnh viện

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, xe chở sản phụ đã đến bệnh viện an toàn, đúng thời điểm để các y, bác sĩ tiếp nhận, theo dõi và thực hiện ca sinh. Ít giờ sau, em bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình; sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Sau khi mẹ con chị P. bình an, gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy và thái độ ứng xử gần gũi của lực lượng CSGT Thủ đô.

Sản phụ đến bệnh viện an toàn, ca sinh nở đã thành công

“Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ của các anh, vợ con tôi đã đến bệnh viện kịp thời, ca sinh diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Gia đình sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ đầy ý nghĩa này”, anh Nguyễn Quang T. chia sẻ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tiết giao thông, đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các tình huống cấp bách như đưa người bị nạn đi cấp cứu, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ hoặc sản phụ cần đến bệnh viện khẩn cấp.

Việc kịp thời mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Hà Nội “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô.