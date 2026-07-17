Không có thiệt hại về người trong vụ cháy xưởng gỗ ở xã Tây Phương

ANTD.VN - Rạng sáng 17-7, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện khẩn trương dập tắt vụ cháy xảy ra tại một xưởng gỗ trên địa bàn xã Tây Phương.

Khoảng 3h37 ngày 17-7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại một xưởng gỗ trên đường Nhà máy nước Hữu Bằng, thôn Miễu, xã Tây Phương.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH xử lý đám cháy

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 25, 29 và 30 với 15 phương tiện cùng khoảng 75 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt, chỉ huy công tác chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm khu vực nhà xưởng, cháy dữ dội trên diện tích lớn. Do đặc thù xưởng chứa nhiều gỗ và vật liệu dễ cháy nên đám cháy phát sinh lượng lớn khói, khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy

Trước diễn biến phức tạp của vụ hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai nhiều mũi tấn công, tổ chức phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn cháy lan, đồng thời huy động tối đa các nguồn nước và phương tiện tại chỗ để phục vụ công tác chữa cháy.

Song song với đó, chính quyền xã Tây Phương, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng đông đảo nhân dân đã tích cực phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy, phân luồng giao thông, hỗ trợ huy động máy xúc, xe téc chở nước và máy bơm phục vụ công tác dập lửa.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và việc triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời, đến khoảng 6h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo cơ quan chức năng, khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 800m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.