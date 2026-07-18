Thực tập sát thực tế, nâng cao năng lực ứng phó cháy lớn

ANTD.VN - Việc thường xuyên tuyên truyền và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao không chỉ góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mà còn giúp lực lượng tại chỗ rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Các lực lượng tham gia diễn tập phương án PCCC và CNCH tại Trung tâm thương mại dịch vụ Cống Vị, địa chỉ số 2 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội

Với mục tiêu đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại dịch vụ Cống Vị, địa chỉ số 2 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Nội dung thực tập được xây dựng sát với đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ sở, qua đó kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở trong xử lý các tình huống cháy, nổ phức tạp.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 huy động lực lượng, phương tiện phối hợp diễn tập PCCC và CNCH tại đại chỉ số 2 phố Liệu Giau, phường Ngọc Hà, Hà Nội

Trung tâm thương mại dịch vụ Cống Vị là công trình có quy mô tương đối lớn, gồm hai khối nhà liền kề với tổng diện tích xây dựng khoảng 1.022m², đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng. Trong đó, khối nhà văn phòng cao 6 tầng và tum đi vào hoạt động từ năm 2025, còn khối showroom ô tô cao 2 tầng hoạt động từ năm 2024. Đây là công trình kết hợp nhiều loại hình kinh doanh, làm việc với hơn 100 người thường xuyên có mặt trong giờ hành chính, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu xảy ra cháy, nổ sẽ ảnh hưởng lớn đến con người và tài sản.

Hướng dẫn lực lượng Đội PCCC cơ sở xử lý tình huống cháy giả định

Theo phương án giả định, tình huống cháy xảy ra tại công trình, đám cháy nhanh chóng phát triển, khói khí độc lan rộng, đe dọa trực tiếp đến người làm việc bên trong. Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng triển khai phương châm "4 tại chỗ", báo động, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy, đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 hướng dẫn học viên sử dụng bình PCCC hiệu quả, an toàn

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ngăn cháy lan và bảo vệ các khu vực trọng yếu của công trình. Quá trình thực tập được triển khai theo đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ, qua đó rèn luyện khả năng xử lý linh hoạt trong những tình huống cháy, nổ có diễn biến phức tạp.

Lực lượng PCCC tại cơ sở sàng tham gia phối hợp thực tập phương án PCCC và CNCH

Theo đại chiện chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc tổ chức thực tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia xử lý các vụ cháy lớn; đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Đây cũng là dịp đánh giá hiệu quả thực tế của các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dùng khác trong điều kiện sát với thực tiễn.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các tình huống để CBNV tham gia diễn tập bài bản, hiệu quả

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, buổi thực tập còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với cán bộ, nhân viên đang làm việc tại trung tâm. Thực tế cho thấy, dù cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, duy trì tự kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và bố trí lực lượng thường trực bảo đảm an toàn, song việc luyện tập các phương án phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm mọi tình huống đều được xử lý nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhân viên các biện pháp phòng ngừa hoả hoạn, kỹ năng xử lý cháy

Thông qua hoạt động thực tập, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao khả năng huy động lực lượng, phương tiện, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy vững chắc ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong tình hình mới.