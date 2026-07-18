Nâng cao kỹ năng ứng phó để lực lượng tại chỗ xử lý hiệu quả cháy, nổ

ANTD.VN - Không chỉ trang bị kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chương trình tập huấn, tuyên truyền và trải nghiệm thực hành do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 phối hợp UBND xã Dương Hòa, Hà Nội tổ chức đã góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống cho lực lượng dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hướng dẫn sử dụng máy bơm chữa cháy được trang bị tại xã

Ngày 17-7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 23 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp UBND xã Dương Hòa tổ chức chương trình tập huấn, tuyên truyền và trải nghiệm thực hành PCCC&CNCH dành cho thành viên Đội dân phòng cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Hoạt động được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành về PCCC&CNCH cho lực lượng trực tiếp bám cơ sở, góp phần xây dựng thế trận phòng cháy vững chắc từ khu dân cư.

Đây cũng là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm nguy cơ, xử lý ban đầu các vụ việc cháy, nổ và hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đại diện Đội CC&CNCH Khu vực số 23 tham gia tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng

Tại buổi tập huấn, các cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 23 đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ cũng như nhận diện các nguy cơ mất an toàn thường gặp tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ và những nơi tập trung đông người.

Không dừng lại ở việc phổ biến lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; nhận biết các dấu hiệu mất an toàn và cách xử lý sự cố ngay từ thời điểm mới phát sinh. Đây đều là những kỹ năng thiết thực, có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Hướng dẫn kỹ năng sơ cứu nạn nhân bị nạn

Điểm nhấn của chương trình là nội dung làm rõ vai trò của Đội dân phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác PCCC&CNCH. Với đặc thù thường xuyên có mặt tại địa bàn, gần dân, sát dân, đây là lực lượng đầu tiên tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, tai nạn. Việc được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng sẽ giúp lực lượng này chủ động xử lý hiệu quả những phút đầu, hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Song song với nội dung lý thuyết, chương trình còn dành nhiều thời gian để trao đổi các tình huống thực tế, hướng dẫn kỹ năng cứu người, sơ cấp cứu ban đầu, cứu nạn trong đám cháy và các sự cố, tai nạn. Những tình huống giả định được xây dựng sát với điều kiện thực tế tại cơ sở đã giúp học viên nâng cao khả năng phản xạ, phối hợp và xử lý tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh, hiệu quả.

Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn

Trong quá trình tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 23 cũng trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa bàn; hướng dẫn lực lượng cơ sở phương pháp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn PCCC, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối thoát nạn và kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Thông qua chương trình, lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng dân phòng xã Dương Hòa. Kết quả tập huấn góp phần nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy, nổ ngay từ cơ sở, đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.