Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhiều nạn nhân vụ ô tô khách lao khỏi cao tốc

ANTD.VN - Sáng 17/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẩn trương tiếp nhận, cấp cứu nhiều nạn nhân trong vụ ô tô khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh D.D.M. sau vụ tai nạn trên cao tốc

Trong các nạn nhân nhập viện, trường hợp bệnh nhân P.C.T. (18 tuổi, Bắc Ninh) được xác định đa chấn thương nặng, gồm: gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín.

Hiện người bệnh đang được hồi sức tích cực tại Phòng Khám Cấp cứu. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát để đánh giá đầy đủ các tổn thương và đưa ra hướng điều trị tiếp theo.

Một trường hợp khác là D.D.M. (54 tuổi, Thái Nguyên) bị gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và gãy hở hai xương cẳng tay trái. Sau khi được thăm khám và đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng chi thể.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đã huy động nhiều ê-kíp chuyên môn thường trực để điều trị các nạn nhân, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm người bệnh được chuyển đến từ hiện trường khi cần thiết.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 17/7, tại km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (địa phận xã Chương Dương, TP Hà Nội), ô tô khách giường nằm chở 32 người đang lưu thông thì bất ngờ lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.