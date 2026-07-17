Huấn luyện sát thực tế, nâng cao năng lực chữa cháy tại chỗ

ANTD.VN - Việc xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở vững về kiến thức, thành thạo về kỹ năng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 hướng dẫn học viên sử dụng mặt nạn phòng độc

Với tinh thần đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở thuộc Công ty TNHH XNK Thương mại thực phẩm Nam Thắng và các đơn vị tham gia.

Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 36/2025/TT-BCA của Bộ Công an, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã chủ động phối hợp với Công ty TNHH XNK Thương mại thực phẩm Nam Thắng xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

Lớp huấn luyện được tổ chức trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, thể hiện sự chủ động của cơ sở trong việc nâng cao năng lực phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ và tai nạn, sự cố. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ đủ khả năng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ thời điểm ban đầu, hạn chế cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên biện pháp sử dụng bình chữa cháy xách tay

Tại đây, các học viên được phổ biến những nội dung quan trọng của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm của cá nhân trong công tác PCCC; nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở; các quy định liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chương trình dành nhiều thời lượng truyền đạt kiến thức về nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển các loại hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn quản lý, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và kỹ năng kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở.

Điểm nhấn của khóa huấn luyện là các nội dung thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18, các học viên được thực hành sử dụng bình chữa cháy, lăng, vòi, các phương tiện chữa cháy hiện có; luyện tập các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy ban đầu; kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và sử dụng các thiết bị cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn học viên sử dụng bình PCCC

Thông qua việc trực tiếp thao tác trên các phương tiện, thiết bị, lực lượng PCCC cơ sở được nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống bình tĩnh, đúng quy trình, góp phần phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra cháy, nổ.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH không chỉ góp phần trang bị kiến thức pháp luật mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Khi lực lượng PCCC cơ sở được đào tạo bài bản, thành thạo kỹ năng xử lý sự cố ban đầu sẽ trở thành "lá chắn" đầu tiên, quyết định hiệu quả của công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Việc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các lớp huấn luyện chuyên sâu tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tự phòng, tự quản tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô.