Công an tỉnh Lai Châu căng mình cứu dân giữa lũ dữ

ANTD.VN - Trong khi mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã liên tục triển khai cứu nạn, cứu hộ, đưa người mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm và hỗ trợ di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn kéo dài trong hai ngày 16 và 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đặc biệt tại xã Mường Than. Thông tin cập nhật đến sáng 18/7, thiên tai đã làm 4 người tử vong, 4 người mất tích, 7 người bị thương; nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp.

Mưa lũ cũng khiến nhiều khu dân cư đối mặt nguy cơ sạt lở. Hiện có 14 hộ với 80 nhân khẩu tại các bản Sắp Ngụa, Đội 9 và Ngà Phát nằm trong vùng có nguy cơ cao phải theo dõi, di dời. Đồng thời, 80 hộ với 385 nhân khẩu ở các bản Noong Thăng, Nậm Ngùa, Nà Phái, Nà Xa, Nậm Sáng, Sam Sẩu, Sắp Ngụa và Chít đã phải sơ tán, di chuyển đến nơi an toàn hoặc ở nhờ.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, nhiều khu vực mất điện do cột điện gãy đổ.

Lũ ống, lũ quét gây nhiều thiệt hại về người và của trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trước tình hình trên, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an cùng lực lượng quân sự, dân quân và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Sáng 18/7, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đã tiếp cận, giải cứu an toàn 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ tại xã Mường Than. Bất chấp nước lũ chảy xiết, địa hình bị chia cắt, các tổ công tác đã vượt nhiều điểm ngập sâu để tiếp cận vị trí các nạn nhân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu an toàn nhiều người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ tại xã Mường Than.

Sau nhiều giờ triển khai phương án cứu hộ, cả 4 người đều được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm trong tình trạng an toàn. Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn duy trì quân số tại hiện trường, tiếp tục phối hợp với các lực lượng rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng tại hiện trường sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng ngày, trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, Công an xã Mường Kim đã phối hợp lực lượng dân quân và chính quyền địa phương hỗ trợ tháo dỡ, di dời hai ngôi nhà sàn của các hộ ông Hoàng Văn È và bà Hà Thị Thanh tại bản Nà Khương đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra thực địa, khu vực phía sau hai ngôi nhà xuất hiện nhiều vết nứt, taluy dương có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Ngay trong buổi sáng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương tháo dỡ nhà, di chuyển tài sản của người dân, hoàn thành trước khi tình huống xấu có thể xảy ra.

Công an xã Mường Kim hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời hai ngôi nhà sàn.

Theo Công an xã Mường Than, lũ quét đã xảy ra tại các bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa và Ngà Phát, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng.

Lực lượng chức năng xác nhận có 4 người tử vong, gồm: anh Lò Văn Ch. (SN 1995, đã cập nhật tin trước), cháu Bàn Thị L. (SN 2016), chị Phạm Thị L. (SN 1994) và cháu Phạm Xuân Tr. (SN 2018).

7 người bị thương hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Than Uyên và Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm những người còn mất tích.

Các lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ nhà, di chuyển tài sản của người dân, hoàn thành trước khi tình huống xấu có thể xảy ra.

Đến nay, công tác CNCH và khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng triển khai khẩn trương. Bên cạnh việc tìm kiếm người mất tích, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, khơi thông các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông và tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi qua ngầm tràn, khu vực ven sông, suối hoặc trở lại những nơi đã được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở.