Loạt tuyến quốc lộ qua Lào Cai, Lai Châu bị hư hỏng nặng, đề nghị sớm ứng dụng UAV để tuần đường

ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, mưa lớn trong các ngày 17-18/7 khiến nhiều quốc lộ và đường tỉnh tại Lai Châu, Lào Cai bị sạt lở, hư hỏng nền mặt đường, gây ách tắc giao thông tại hàng chục vị trí.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, quốc lộ 12 nối Lai Châu với Điện Biên và quốc lộ 32 nối Hà Nội với Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu bị thiệt hại nặng nhất, đến nay chưa thể lưu thông.

Tại đoạn quốc lộ 12 qua xã Lê Lợi, mưa lớn đã làm đứt gãy hoàn toàn nền và mặt đường với chiều dài khoảng 50 m. Dự kiến chiều 19/7, tuyến đường có thể thông xe tạm.

Trong khi đó, đoạn quốc lộ 32 qua xã Mường Than bị lũ cuốn nền và mặt đường trên chiều dài khoảng 60 m, giao thông tê liệt. Hiện Ban QLDA 2, Bộ Xây dựng, đã huy động máy móc thiết bị và đang tập kết rọ thép, đá hộc tới để khắc phục sửa chữa, thông đường tạm khi nước rút.

Quốc lộ 12 nối Lai Châu- Điện Biên bị nước lũ cuốn trôi từ ngày 16/7 đến nay vẫn chưa thể khắc phục để thông đường

Quốc lộ 4H thuộc hệ thống đường hành lang biên giới bị sạt lở 6 vị trí, trên địa bàn xã Mường Tè. Đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường gây ách tắc cục bộ, chiều dài mỗi điểm từ 25 đến 50 m. Ngành giao thông đã huy động máy móc hót dọn đất đá và đến sáng 18/7 toàn bộ vị trí này đã được thông xe tạm.

Tại Lào Cai, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai cho biết mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở ít nhất 11 vị trí, gây ách tắc giao thông. Đến sáng 18/7, lực lượng chức năng đã khắc phục, thông xe 8/11 vị trí, còn 3 điểm tiếp tục xử lý, dự kiến thông xe trong ngày 18/7, ngoại trừ một vị trí trên quốc lộ 279 nối vùng Đông Bắc và Tây Bắc chưa thể xác định thời gian khắc phục.

Trong số các điểm ách tắc, quốc lộ 32 chịu ảnh hưởng nặng nhất với 9 vị trí sạt taluy dương, tập trung tại các xã Mù Cang Chải và Khao Mang. Bảy điểm đã được thông xe, còn hai điểm đang được huy động máy móc khắc phục.

Dự kiến trong ngày hôm nay 19/6, tuyến quốc lộ 12 qua Lai Châu mới có thể thông đường

Trên quốc lộ 279 qua xã Minh Lương, mưa lớn gây đất đá tràn xuống đường, sau đó tiếp tục làm xói lở nền đường và cuốn trôi một phần thân, tường đầu hạ lưu cống. Hiện tuyến vẫn bị chia cắt, các phương tiện được phân luồng đi theo tuyến tránh trung tâm xã Minh Lương.

Theo thống kê sơ bộ tại Lào Cai, mưa lũ đã gây sạt lở taluy dương khoảng 5.980 m3, trong đó quốc lộ chiếm hơn 5.600 m3, thiệt hại khoảng 376 triệu đồng. Trên các tuyến đường, các đơn vị quản lý đường đã huy động nhân lực, máy móc, cắm biển cảnh báo, căng dây phản quang tại các vị trí nguy hiểm và khẩn trương hót dọn đất đá để sớm khôi phục giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông khu vực miền núi phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu quản lý Đường bộ I, Sở Xây dựng các địa phương và các đơn vị liên quan đối với các vị trí sạt lở ta luy dương vùi lấp một phần mặt đường, sạt lở một phần nền, mặt đường xuống ta luy âm, các vị trí thông xe tạm, các vị trí cầu cống hư hỏng, cần tổ chức kiểm tra đánh giá, bảo đảm an toàn mới tiếp tục cho khai thác sử dụng, hoặc khai thác, sử dụng hạn chế.

Đồng thời phải tổ chức thực hiện trực gác, cảnh báo giao thông, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để bảo đảm giao thông qua các đoạn đường bộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt các vị trí thông xe tạm, vị trí sạt lở vùi lấp một phần mặt đường, sạt lở một phần nền đường xuống ta luy âm.

Đặc biệt, Cục Đường bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng đối với Khu Quản lý đường bộ I cần sớm thử nghiệm sử dụng UAV, Drone để theo dõi tình hình các vị trí sạt lở, tắc đường, các vị trí lũ trên mặt đường, các cầu bị hư hỏng do thiên tai mà việc tiếp cận bằng nhân lực khó khăn, không bảo đảm an toàn, để có dữ liệu đánh giá hậu quả thiên tai, phục vụ phòng, chống, khắc phục và bảo đảm giao thông chủ động, kịp thời.