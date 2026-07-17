ANTD.VN - Trong 2 ngày 16 và 17-7, Đội CC&CNCH Khu vực số 6 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý Khu đô thị Xanh Villas Resort&Spa tổ chức buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC&CNCH tại khu đô thị.

Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ nhân viên tại Khu đô thị Xanh Villas Resort & Spa.

Tuyên truyền các kiến thức an toàn phòng cháy cho cán bộ, nhân viên

Tại buổi huấn luyện cán bộ, công nhân viên, làm việc tại Khu đô thị Xanh Villas Resort & Spa đã được báo cáo viên Đội CC&CNCH khu vực số 6 phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố cháy nổ tại cơ sở.

Huấn luyện kỹ năng sơ cứu, cứu người bị mắc kẹt

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã hướng dẫn các biện pháp PCCC, phương pháp chữa cháy; giới thiệu công năng, cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và phương tiện chữa cháy được trang bị tại khu đô thị.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, nhân viên cũng được trang bị kỹ năng sử dụng một số phương tiện cứu nạn thông thường, kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Hướng dẫn cán bộ, nhân viên sử dụng bình chữa cháy xách tay

Hiệp đồng khống chế đám cháy giả định

Đặc biệt, sau buổi tuyên truyền Ban quản lý Khu đô thị Xanh Villas Resort & Spa đã phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 6 tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua diễn tập, lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở sử dụng thành thạo các trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC, chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại khu đô thị.