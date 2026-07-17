Nâng cao kỹ năng chữa cháy,cứu nạn cho lực lượng giữ gìn ANTT ở cơ sở

ANTD.VN - Trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" là mục tiêu của chương trình tập huấn, tuyên truyền kết hợp trải nghiệm thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp UBND xã Gia Lâm tổ chức cho 150 học viên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến kiến thức, kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 16-7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 đã phối hợp với UBND xã Gia Lâm tổ chức chương trình tập huấn, tuyên truyền kết hợp trải nghiệm thực hành PCCC&CNCH dành cho 150 học viên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu, góp phần xây dựng thế trận an toàn phòng cháy vững chắc từ cơ sở.

Tại chương trình, các học viên được cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 phổ biến những quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH; đồng thời phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ và các nguy cơ tiềm ẩn tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ cũng như những địa điểm tập trung đông người. Từ các tình huống thực tế, cán bộ tuyên truyền hướng dẫn học viên kỹ năng kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn về điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến kiến thức, kỹ năng sơ cứu nạn nhân cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Điểm nhấn của buổi tập huấn là việc nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây là lực lượng gần dân, sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình và cũng là những người đầu tiên có mặt khi xảy ra sự cố. Chính vì vậy, việc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh xử lý tình huống sẽ góp phần phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, qua đó xử lý nhanh các vụ cháy ngay từ những phút đầu, ngăn cháy lan và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Song song với nội dung lý thuyết, các học viên còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm, thực hành xử lý nhiều tình huống giả định như cháy do chập điện, cháy nhà ở, cháy phương tiện giao thông, cháy tại cơ sở kinh doanh và các sự cố thường gặp trong khu dân cư. Cán bộ hướng dẫn cụ thể các bước báo cháy, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, tổ chức sơ tán người dân, cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường và phối hợp hiệu quả với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt. Qua đó, học viên không chỉ nắm chắc quy trình xử lý mà còn nâng cao khả năng phản ứng linh hoạt trong các tình huống khẩn cấp.

Thực hành triển khai đội hình chữa cháy và xử lý tình huống giả định

Trong quá trình tập huấn, nhiều câu hỏi, tình huống thực tế phát sinh từ địa bàn cơ sở cũng được cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 19 trực tiếp giải đáp. Đồng thời, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hướng dẫn phương pháp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng và kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các nguy cơ mất an toàn có thể dẫn đến cháy, nổ.

Các học viên trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Việc thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, tuyên truyền và trải nghiệm thực hành không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng tại chỗ trong công tác PCCC&CNCH. Phát huy hiệu quả lực lượng này sẽ tạo dựng thế trận phòng cháy vững chắc từ cơ sở, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và xây dựng môi trường sống an toàn trên địa bàn Thủ đô.