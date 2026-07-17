Lương tối thiểu theo giờ được đề xuất điều chỉnh thế nào từ 1/1/2027?

ANTD.VN - Lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ.

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Theo phương án tăng lương tối thiểu được thống nhất, mức tăng bình quân 7,8%, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng từ 1/1/2027.

Hội đồng Tiền lương quốc gia cho biết, phương án tăng lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh bình quân 7,8%. Cụ thể, lương tối thiểu giờ vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng; vùng II tăng từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng; vùng III tăng từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng; vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng.

Theo quy định, mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Từ 1/7/2022, lần đầu tiên Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu giờ. Theo đó, mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.