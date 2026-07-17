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Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ được 10 người dân mắc kẹt, rời khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Hình ảnh Công an Lai Châu

Lực lượng Công an tranh thủ từng giây phút cứu nạn người dân giữa dòng lũ siết

A.N

ANTD.VN - Sáng 17/7, mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét và sạt lở tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Lai Châu, trong đó xã Mường Than là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngay khi phát hiện nước lũ dâng nhanh tại các bản Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụy và Noong Thăng, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ bám sát các địa bàn xung yếu, tổ chức cứu người mắc kẹt, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

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