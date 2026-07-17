Hơn 80% dân số Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh

ANTD.VN - Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động trên cả nước năm 2025 đạt 87,3%, tăng 2,5 điểm phần trăm so với năm 2024 (84,8%), trong đó 80,3% dân số sử dụng điện thoại thông minh.

Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chia theo thành thị, nông thôn giai đoạn 2016-2025

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025. Theo đó, năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tiếp tục được cải thiện, tăng ở cả ở khu vực thành thị và nông thôn.

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành đạt 6,0 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024, cao hơn tốc độ tăng thu nhập của năm 2024 so với năm 2023 (9,1%).

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người một tháng tại khu vực thành thị đạt gần 7,4 triệu đồng, tăng 6,7% so với năm 2024 và cao gấp 1,42 lần khu vực nông thôn (gần 5,2 triệu đồng, tăng 14,5%).

Khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa hai khu vực này có xu hướng thu hẹp dần so với năm 2024 (1,5 lần).

Phân theo vùng kinh tế- xã hội, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất, đạt gần 7,5 triệu đồng, trong khi Trung du và miền núi phía Bắc thấp nhất, chỉ đạt gần 4,2 triệu đồng.

Khoảng cách thu nhập giữa các nhóm hộ dân cư vẫn ở mức đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất (nhóm 5) đạt 11,8 triệu đồng cao gấp 5,6 lần so với nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất (nhóm 1) chỉ đạt 2,1 triệu đồng/tháng.

Kết quả khảo sát cũng cho biết, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động trên cả nước năm 2025 đạt 87,3%, tăng 2,5 điểm phần trăm so với năm 2024 (84,8%), trong đó 80,3% dân số sử dụng điện thoại thông minh, trong khi tỷ lệ sử dụng điện thoại thường chỉ còn 8,5%.

Số liệu khảo sát cho thấy điện thoại di động nói chung và điện thoại di động thông minh đã trở thành phương tiện thiết yếu tại Việt Nam nên không còn chênh lệch nhiều về tỷ lệ sử dụng điện thoại di động theo các nhóm dân số, địa lý.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ gia đình sở hữu máy tính đạt 27,4%. 93,3% hộ gia đình tại Việt Nam có kết nối internet và 87,1% dân số có sử dụng internet, tăng lần lượt là 0,8 điểm phần trăm và 2,9 điểm phần trăm so với năm 2024 (92,5% và 84,2%).

Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội cũng tăng từ 76,5% năm 2024 lên 80,3% năm 2025, điều này cho thấy intenet và mạng xã hội ngày càng trở thành hạ tầng thiết yếu phục vụ thông tin, giao tiếp, giải trí và tương tác của người dân.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra kỹ năng CNTT của người dân chủ yếu vẫn dừng lại ở các kỹ năng cơ bản, tỷ lệ người dân đạt đến kỹ năng nâng cao chỉ chiếm 21,5%. Đây là thách thức không nhỏ cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Khảo sát mức sống năm 2025 được triển khai trên phạm vi cả nước với mẫu gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng kinh tế- xã hội, 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các thông tin được thu thập trong khảo sát mức sống 2025 gồm: thu nhập, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh và một số thông tin về tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông.