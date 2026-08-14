Mới: Thẩm phán được trưng dụng phương tiện của tổ chức, cá nhân trong trường hợp khẩn cấp?

ANTD.VN - Thẩm phán được trưng dụng phương tiện của tổ chức, cá nhân khi khẩn cấp, được bảo đảm về nhà ở công vụ, được được xem xét loại trừ, miễn trách nhiệm trong nhiều trường hợp…

Tại dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán, cơ quan soạn thảo đã đề xuất nhiều nội dung quan trọng, trong đó nêu rõ, Thẩm phán không phải giải trình, không được thông tin về quan điểm xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Không điều tra đối với Thẩm phán về việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình tố tụng, trừ trường hợp có căn cứ rõ ràng xác định Thẩm phán vi phạm pháp luật hình sự trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đó.

Không được đưa tin, cung cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông có tính chất quy kết, xác định về việc Thẩm phán có dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ về tính độc lập, khách quan của Thẩm phán khi chưa có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền…

Bên cạnh đó, để thực hiện nhiệm vụ, công vụ, Thẩm phán được bảo đảm các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ, như: Được sử dụng xe công vụ, bảo đảm an toàn khi tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc, định giá kê biên tài sản, tống đạt các văn bản tố tụng ở bên ngoài Tòa án;

Được ưu tiên trong việc đặt mua vé tàu hỏa, ô tô, tàu thủy, máy bay, xếp hàng khi tham gia các phương tiện giao thông; đặt phòng tại các địa điểm lưu trú khi thực thi công vụ;

Được trưng dụng công cụ, phương tiện của tổ chức, cá nhân trong trường hợp khẩn cấp; Được bảo đảm về chính sách về nhà ở công vụ, xe công vụ; được trang bị các phương tiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ cho hoạt động khi thực hiện nhiệm vụ biệt phái.

Về các biện pháp phòng ngừa rủi ro, loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm của Thẩm phán, Điều 10 dự thảo nêu rõ, Thẩm phán được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm trong các trường hợp: Khi có căn cứ cho rằng quyết định, kết luận của tập thể, người có thẩm quyền trái quy định của pháp luật thì Thẩm phán có quyền từ chối thực hiện, được kiến nghị bảo lưu ý kiến bằng văn bản và báo cáo cấp có thẩm quyền. Nếu sau đó vẫn phải thực hiện thì Thẩm phán không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành;

Thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo để xảy ra thiệt hại được cơ quan có thẩm quyền đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung;

Có tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan cao hơn mức quy định nhưng không có dấu hiệu tiêu cực và được giao xét xử, giải quyết nhiều vụ án, vụ việc phức tạp; hoặc những vụ án, vụ việc bị hủy, sửa được cấp có thẩm quyền đánh giá là phức tạp;

Đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục tố tụng nhưng pháp luật còn bất cập, có các cách hiểu khác nhau trong áp dụng; các sai sót, thiệt hại xảy ra không phải do lỗi cố ý, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;

Thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cấp bách; để đáp ứng yêu cầu chính trị tại địa phương, phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Chủ động phát hiện và đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý, khắc phục hậu quả hoặc đã báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục hậu quả của sai sót, vi phạm.

Thẩm phán được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật trong trường hợp đã chủ động xin thôi giữ chức vụ, chức danh, nghỉ công tác trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.