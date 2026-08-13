Khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Linh (SN 1993, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Linh.

Ngày 4-6-2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Shop Kai Store do Nguyễn Hải Linh (SN 1993, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) làm chủ.

Hộ kinh doanh Shop Kai Store tổ chức hoạt động tại 3 cơ sở gồm Kai Store tại số 17 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc; Hero Store tại số 38 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc và Hero Store tại số 192-194 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại cả 3 cơ sở đang bày bán công khai 469 sản phẩm thời trang gồm quần, áo, giày, dép, ví, tất, mũ... có in logo, nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới đã được bảo hộ tại Việt Nam như LOUIS VUITTON, DOLCE & GABBANA, DIOR, NIKE, GUCCI, HERMES, ADIDAS, MLB (NY).

Một số sản phẩm giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam được phát hiện tại các cửa hàng thuộc Hộ kinh doanh Shop Kai Store.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Hải Linh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 469 sản phẩm để xác minh, làm rõ.

Căn cứ kết luận giám định ngày 10-7 của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, toàn bộ 469 sản phẩm bị tạm giữ đều là hàng hóa giả mạo đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại Hộ kinh doanh Shop Kai Store; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Linh về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.