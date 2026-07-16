Phát huy hiệu quả mô hình Công an hai cấp

ANTD.VN - Sau một năm triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã từng bước khẳng định hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cải cách hành chính và phục vụ nhân dân. Những kết quả đạt được tiếp tục tạo nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hồ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Vừa qua, Công an phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình Công an địa phương hai cấp.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Hồ; đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường; Trung tá Ngô Thái Sơn - Trưởng Công an phường Tây Hồ cùng Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Quốc Thịnh phát biểu tại hội nghị

Đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng; triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Song song với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; các loại tội phạm được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao; các lĩnh vực phòng, chống tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường được thực hiện quyết liệt, góp phần giữ vững sự bình yên trên địa bàn.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ; duy trì hiệu quả công tác quản lý cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư, tăng cường quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Cùng với đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường được triển khai thường xuyên, quyết liệt. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng diện mạo phường Tây Hồ ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Một trong những điểm nhấn được hội nghị đánh giá là sau một năm triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp, Công an phường Tây Hồ đã từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, rút ngắn quy trình giải quyết công việc và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được nâng lên; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Thịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể Công an phường Tây Hồ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị lực lượng Công an phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, nhất là bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống tội phạm, cải cách hành chính và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Kết luận hội nghị, Trung tá Ngô Thái Sơn yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền địa phương; khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an phường "Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ", gắn với phong trào thi đua "Ba nhất" với phương châm "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", góp phần xây dựng lực lượng Công an phường Tây Hồ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.