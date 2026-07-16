[Video] Cảnh sát PCCC hướng dẫn các kỹ năng xử lý đám cháy thời điểm ban đầu

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong mùa nắng nóng, Đội CC&CNCH Khu vực số 29, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã hướng dẫn người dân các kỹ năng xử lý đám cháy ngay khi mới phát hiện.

Khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và người dân trên địa bàn cần nắm vững các kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ cháy nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời bằng các biện pháp chữa cháy ban đầu có thể được khống chế, ngăn chặn cháy lan, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, nhiều trường hợp do tâm lý hoảng loạn hoặc thiếu kiến thức đã khiến đám cháy phát triển nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hướng dẫn người dân các kỹ năng xử lý đám cháy

Khi phát hiện cháy, người dân cần bình tĩnh thực hiện các bước sau:

Thứ nhất, nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết để tổ chức thoát nạn và hỗ trợ chữa cháy. Hô hoán lớn, sử dụng chuông báo cháy hoặc các phương tiện thông tin khác để cảnh báo những người đang có mặt trong khu vực xảy ra cháy.

Thứ hai, gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114. Khi báo cháy cần cung cấp chính xác địa chỉ xảy ra cháy, loại hình cơ sở, quy mô đám cháy và các thông tin liên quan để lực lượng chức năng kịp thời triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thứ ba, ngắt nguồn điện khu vực xảy ra cháy nếu bảo đảm an toàn. Việc cắt điện giúp hạn chế nguy cơ chập điện gây cháy lan và bảo đảm an toàn cho người tham gia chữa cháy.

Thứ tư, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tùy theo tính chất đám cháy có thể sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, cát hoặc nước để dập lửa. Đối với cháy thiết bị điện đang mang điện, tuyệt đối không sử dụng nước để chữa cháy khi chưa cắt điện.

Thứ năm, tổ chức thoát nạn an toàn. Nếu đám cháy phát triển nhanh, có nhiều khói khí độc hoặc vượt quá khả năng xử lý, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Khi thoát nạn cần cúi thấp người, dùng khăn hoặc vải thấm nước che mũi, miệng để hạn chế hít phải khói độc; không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần chủ động trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ, đèn chiếu sáng sự cố, mặt nạ lọc khói và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày. Các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh cần bố trí lối thoát nạn thông thoáng, không để hàng hóa che chắn lối đi, cửa thoát hiểm.

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và xử lý cháy ban đầu là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và xã hội.