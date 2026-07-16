Nhiệm vụ đặc biệt của đội tuyển Olympic thiên văn học 2026

ANTD.VN - Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic thiên văn học quốc tế với hơn 300 học sinh tranh tài đến từ 70 đoàn từ nhiều quốc gia.

Kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức gặp mặt 10 học sinh thuộc hai đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026).

Kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX dự kiến diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10-2026 tại Hà Nội. Theo Ban Tổ chức, đến nay đã có gần 70 đoàn quốc tế đăng ký tham dự với hơn 300 học sinh tranh tài.

Tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản chúc mừng 10 học sinh đã vượt qua quá trình tuyển chọn để trở thành thành viên đội tuyển quốc gia.

Mười học sinh của hai đội tuyển năm nay mang nhiệm vụ đặc biệt khi vừa là những thí sinh đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự một kỳ thi quốc tế, vừa là những đại diện trẻ tuổi của nước chủ nhà. Vì vậy, các em cần nhận thức rõ niềm vinh dự cũng như trách nhiệm của mình.



Đại diện hai đội tuyển, em Lê Gia Hồng Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam bày tỏ niềm vinh dự khi được lựa chọn tham dự IOAA 2026.

Em cho biết các thành viên ý thức rõ đây không chỉ là cơ hội để tranh tài mà còn là trách nhiệm của những đại diện trẻ tuổi của Việt Nam khi đất nước đăng cai tổ chức kỳ thi. Các thành viên của hai đội tuyển hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, thi đấu trung thực, tự tin và quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản, IOAA 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam là nước chủ nhà và thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của Thủ đô và ngành Giáo dục.

Việc đăng cai không chỉ khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục, khoa học quốc tế của Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh, mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thân thiện tới bạn bè thế giới.

Từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, ông Phạm Quốc Toản đề nghị các học sinh tiếp tục tập trung cao độ cho quá trình học tập và bồi dưỡng; phát huy tinh thần tự học, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc thực hiện kế hoạch ôn luyện dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và chuyên gia. Bên cạnh việc củng cố kiến thức chuyên môn, các em cần rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng làm việc độc lập, tinh thần đồng đội, bản lĩnh tâm lý và thể lực để có sự chuẩn bị toàn diện.