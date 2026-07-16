Đề xuất khen thưởng, hỗ trợ tiền để gia tăng tỷ lệ sinh

ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương quyết định các nội dung khen thưởng, hỗ trợ tiền; hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ để gia tăng tỷ lệ sinh đạt và duy trì mức sinh thay thế.

Đề xuất khen thưởng, hỗ trợ tiền để gia tăng tỉ lệ sinh

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Dự thảo Thông tư nhằm hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Dự thảo nêu rõ, xã đạt tỷ lệ phụ nữ sinh 2 con từ 60% trở lên được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho xã một lần hoặc theo các mức khác nhau đối với xã đạt 03 năm, 05 năm liên tục.

Đối với cá nhân, căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cá nhân, cặp vợ chồng sinh con, nuôi con như: Khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ hai con ngoài đối tượng quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 14 Luật Dân số; hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến đủ 12 tháng tuổi, 24 tháng tuổi, 36 tháng tuổi; hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đưa ra những quy định nhằm khuyến khích giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đối với tập thể, xã đạt 100% thôn đã có nội dung về không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Cơ sở cung cấp dịch vụ (cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, cung cấp văn hóa phẩm) liên quan đến lựa chọn giới tính khi sinh tham gia đầy đủ các hoạt động ngăn chặn cung cấp các dịch vụ liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh bao gồm tuyên truyền, tham dự các hội nghị, hội thảo tập huấn kiến thức về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, không vi phạm quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi được đề xuất UBND cấp tỉnh/xã khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho gia đình sinh hai con một bề gái nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; trẻ em gái trong gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo;

Xã thuộc vùng biên giới đất liền như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và các nội dung, hình thức phù hợp khác.