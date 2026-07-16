Nâng cao kỹ năng chữa cháy cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

ANTD.VN - 142 học viên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại diện 38 tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Nghĩa đã được trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 hướng dẫn cách rải vòi chữa cháy

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-CAHN-TM ngày 22-6-2026 của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội đã phối hợp UBND và Công an phường Yên Nghĩa tổ chức lớp tập huấn thực hành phương tiện chữa cháy và CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Tham gia lớp tập huấn có 142 học viên là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đại diện cho 38 tổ dân phố của phường Yên Nghĩa. Đây là lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân và cũng là những người có mặt sớm nhất khi xảy ra các sự cố cháy, nổ hoặc tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 4 đã trực tiếp hướng dẫn học viên kiểm tra, bảo quản và sử dụng thành thạo các loại bình chữa cháy xách tay như bình bột, bình khí CO₂; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật rải vòi chữa cháy, cách cầm lăng phun nước áp lực cao và các thao tác xử lý ban đầu khi phát hiện cháy.

Không chỉ được truyền đạt kiến thức lý thuyết, các học viên còn được thực hành xử lý tình huống giả định, trực tiếp thao tác với phương tiện chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH. Việc "cầm tay chỉ việc" giúp học viên dễ dàng tiếp cận, ghi nhớ kỹ năng, nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống thực tế.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 hướng dẫn cách cầm lăng chữa cháy

Theo cán bộ Đội chữa cháy và CNCH Khu vực số 4, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn. Khi có cháy, nổ xảy ra, đây chính là lực lượng đầu tiên tiếp cận hiện trường, tổ chức báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thực tế cho thấy, khoảng thời gian 5 phút đầu sau khi xảy ra cháy được xem là "thời điểm vàng" quyết định hiệu quả công tác chữa cháy. Nếu lực lượng tại chỗ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy, nhiều vụ cháy có thể được khống chế ngay từ khi mới phát sinh, ngăn chặn cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Việc tổ chức các lớp tập huấn thực hành vì vậy không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về PCCC&CNCH mà còn xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng vững về nghiệp vụ, chủ động trong xử lý các tình huống khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ", chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn phường Yên Nghĩa an toàn, bình yên.