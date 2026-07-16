Kịp thời giúp đỡ cụ ông gặp sự cố sức khỏe trên đường

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông gặp sự cố sức khỏe tại khu vực Công viên Thống Nhất.

Theo đó vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14/7, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hai Bà Trưng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến phố Trần Nhân Tông, phát hiện một cụ già nằm bên lề đường trong tình trạng mệt lả, sức khỏe yếu.

Cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng kịp thời giúp đỡ cụ ông gặp sự cố trên đường.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận, kiểm tra tình trạng sức khỏe, động viên và cho cụ uống nước. Sau khi được hỗ trợ ban đầu, cụ dần tỉnh táo và có thể giao tiếp. Nhận thấy sức khỏe của cụ chưa ổn định, cán bộ Công an phường đã liên hệ với người thân, đồng thời gọi Trung tâm Cấp cứu 115 đưa cụ đến Bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn tài sản, cán bộ Công an phường đã đưa chiếc xe máy của cụ về trụ sở bảo quản. Sau khi được kiểm tra, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện, cụ đã được người thân đón về an toàn. Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng, gia đình cụ đã gửi thư cảm ơn tới đơn vị.

Hành động kịp thời, nhân văn của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng đã giúp cho cụ ông thoát khỏi nguy kịch

Hành động kịp thời, nhân văn của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng đã giúp cho cụ ông thoát khỏi nguy kịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ.