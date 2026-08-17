Giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Quàng Văn Tân

Qua nắm tình hình và thực hiện công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La phát hiện Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát, có địa chỉ tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La do Quàng Văn Tân (SN 2000), trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào kể từ khi thành lập.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Qua đó xác định do ăn chơi, nợ tiền của nhiều người, Quàng Văn Tân đã thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty do Tân làm Giám đốc không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, không có việc xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới.

Bằng các thủ đoạn Tân sẽ đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng mua xe ôtô loại bán tải với giá rẻ bên Việt Nam và vận chuyển sang Lào bàn giao, chỉ cần chuyển trước một phần tiền cho Tân, hoặc đưa ra thông tin gian dối về việc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản bên Lào.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã xác định Quàng Văn Tân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại là người mang quốc tịch Lào và 3 bị hại là người mang quốc tịch Việt Nam với số tiền lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào” đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội, nếu ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La trình báo hoặc liên hệ với Điều tra viên Lê Trần Hoàng - SĐT: 084.9696.999 để được hướng dẫn.